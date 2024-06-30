Colbor Luncurkan Wonder Series, Perangkat Lighting Wajib Bagi Fotografi dan Videografi

JAKARTA – Pencahayaan atau lighting menjadi unsur penting dalam dunia fotografi dan videografi. Lighting sangat menentukan hasil foto atau gambar yang ditangkap oleh kamera.

Dengan banyaknya produk lighting yang tersedia di pasaran, Colbor meluncurkan Wonder Series yang diklaim sebagai peralatan yang harus dimiliki oleh fotografer, videographer, dan digital creator.

Colbor Wonder Series terdiri dari W60, W60R, dan W100. Ketiganya mengusung desain compact dan berbahan kulit dengan nuansa vintage, memberikan kesan aestetik dan nyaman dilihat. Selain itu juga mudah dalam penggunaan di berbagai lokasi, baik di luar ruangan maupun di dalam studio.

"Fitur pencahayaannya pun jauh lebih baik dibandingkan dengan produk serupa di kelasnya, kami percaya Colbor bisa menjadi pilihan utama tim produksi dalam urusan pencahayaan," kata Hendra April Liyanto, Chief Marketing PT Denka Pratama Indonesia sebagaimana dikutip pada Sabtu, (29/7/2024).

Colbor W60 memiliki bobot 345g dan ketebalan 43mm, dengan ukuran ringkas hanya 157x93mm. Perangkat ini dibekali dengan manik cahaya besar Φ31mm dan teknologi transmisi difus canggih, sehingga Colbor W60 mampu menyebarkan cahaya dengan efektif, menghasilkan kecerahan hingga 20,800Lux pada 0,5m 6500K dengan reflektor. Sistem pendingin super memastikan kinerja yang tahan lama, menjaga peralatan tetap di suhu normal.

Colbor W60 menawarkan berbagai pilihan daya, termasuk baterai COLBOR grip, adaptor DC, dan pengisian cepat PD Type-C.

Sementara Colbor W60R, memiliki fitur tambahan yang mendukung fleksibiltas dan permainan warna. Dilengkapi dengan kemampuan untuk menghasilkan cahaya RGB, W60R memberikan kebebasan dalam memilih warna sesuai kebutuhan, selain tetap mempertahankan kecerahan hingga 20,800Lux pada 0,5m 6500K dengan reflektor.



Model W100 memiliki daya output paling tinggi mencapai 100W yang menawarkan kecerahan hingga 6,790Lux pada 1m 5600K dengan reflektor. Menurut Hendra, teknologi difusi ini dihadirkan untuk memastikan cahaya yang merata dan mengurangi silau, memberikan hasil pencahayaan berkualitas tinggi.