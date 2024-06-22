Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Turut Meriahkan PRJ 2024, Erajaya Group Hadirkan 4 Booth dengan Berbagai Penawaran Menarik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |10:05 WIB
Turut Meriahkan PRJ 2024, Erajaya Group Hadirkan 4 Booth dengan Berbagai Penawaran Menarik
Booth Erafone di PRJ 2024. (Foto: Dika/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Erajaya Group kembali memeriahkan gelaran Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini dengan membuka beberapa booth menawarkan berbagai perangkat elektronik dan lifestyle. Seperti biasa, Erajaya menawarkan diskon dan kemudahana pembayaran bagi para pelanggan di PRJ.

Nusa Abadi Sukses Artha (NASA), Erafone, PT Data Citra Mandiri (iBox), dan Urban Republic, yang merupakan anak usaha Erajaya Group membuka booth yang berlokasi di JIExpo Kemayoran Hall D.

Booth NASA Samsung di PRJ.

NASA sebagai retailer Samsung di Indonesia, membuka booth yang menawarkan produk dari raksasa elektronik Korea Selatan itu, mulai dari ponsel, aksesori, hingga televisi. IBox berspesialisasi pada produk-produk Apple seperti iPhone, Macbook, dan iPad.

Booth iBox di PRJ.

Erafone menawarkan berbagai gadget dan perangkat mobile dari berbagai brand seperti ASUS, Infinix, Xiaomi, Sharp dan berbagai lainnya. Sedangkan Urban Republic memiliki berbagai pilihan perangkat gaya hidup, mulai dari headset, jam tangan digital, TWS, hingga konsol dan aksesori game dari berbagai merek terkemuka seperti Garmin, Marshall, Sony PlayStation, dan Razer.

 

Advertisement