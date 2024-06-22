Turut Meriahkan PRJ 2024, Erajaya Group Hadirkan 4 Booth dengan Berbagai Penawaran Menarik

JAKARTA – Erajaya Group kembali memeriahkan gelaran Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini dengan membuka beberapa booth menawarkan berbagai perangkat elektronik dan lifestyle. Seperti biasa, Erajaya menawarkan diskon dan kemudahana pembayaran bagi para pelanggan di PRJ.

Nusa Abadi Sukses Artha (NASA), Erafone, PT Data Citra Mandiri (iBox), dan Urban Republic, yang merupakan anak usaha Erajaya Group membuka booth yang berlokasi di JIExpo Kemayoran Hall D.

NASA sebagai retailer Samsung di Indonesia, membuka booth yang menawarkan produk dari raksasa elektronik Korea Selatan itu, mulai dari ponsel, aksesori, hingga televisi. IBox berspesialisasi pada produk-produk Apple seperti iPhone, Macbook, dan iPad.

Erafone menawarkan berbagai gadget dan perangkat mobile dari berbagai brand seperti ASUS, Infinix, Xiaomi, Sharp dan berbagai lainnya. Sedangkan Urban Republic memiliki berbagai pilihan perangkat gaya hidup, mulai dari headset, jam tangan digital, TWS, hingga konsol dan aksesori game dari berbagai merek terkemuka seperti Garmin, Marshall, Sony PlayStation, dan Razer.