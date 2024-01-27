Gerai Samsung Multiexperience Store by NASA di Erajaya Digital Complex Diresmikan

JAKARTA - Erajaya Digital, melalui entitas anak PT Nusa Abadi Sukses Artha (NASA) bersama Samsung Electronics Indonesia, meresmikan gerai Samsung Multiexperience Store by NASA yang terletak di dalam kawasan Erajaya Digital Complex, Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Gerai seluas 690 meter2 ini menawarkan pengalaman berbelanja produk Samsung seperti gadget serta consumer electronics.

“Erajaya Digital dengan bangga mempersembahkan Samsung Multi-Experience Store by NASA ke-2, setelah sebelumnya meresmikan gerai perdananya di Senayan Park pada bulan Februari 2021,” ujar CEO Erajaya Digital, Joy Wahjudi, dalam keterangannya.

Ia mengatakan, sebagai salah satu reseller terbesar produk Samsung di Indonesia, pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan produk terkini serta menyajikan pengalaman belanja yang berkesan melalui konsep semi open air di dalam kawasan EDC.

“Gerai ini merupakan tempat terbaik bagi pecinta produk Samsung yang ingin mendapatkan produk gadget seperti smartphone, tablet dan wearables, maupun produk consumer electronics seperti televisi, lemari es dan lainnya,” ujarnya.

Diketahui, Erajaya Digital Complex adalah sebuah retail space seluas 2 hektar di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, yang menjadi pusat gaya hidup digital pertama. Tempat ini menghadirkan pengalaman berbelanja yang unik melalui jajaran toko dari merek ritel terkenal milik Erajaya Group serta beragam brand lainnya.

Dengan mengusung konsep semi open air, pengunjung EDC bisa berbelanja sambil menikmati suasana santai menyusuri koridor yang menghubungkan gerai-gerai di dalamnya.