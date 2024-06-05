Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sebar Teaser, Yamaha Siapkan Motor Baru dengan Slogan Turbo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |18:19 WIB
JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) tengah menyiapkan motor baru. Hal itu tampak dari postingan media sosial (medsos) Yamaha.

Dalam postingan di akun Instagram @yamahaindonesia, muncul video teaser. Video singkat itu menampilkan tulisan Turbo disertai suara motor yang melaju kencang.

"Masa depan ada di sini! Apakah mata dan hatimu bisa merasakannya? #YamahaIndonesia #SemakinDiDepan #YamahaTURBO #TURBO," demikian keterangan postingan tersebut, dikutip Rabu (5/6/2024).

Di bawah tulisan Turbo yang tampil dengan cepat tersebut, terdapat tagline "Makes your heart skip a beat" dan "coming soon".

Tagline ini pun menjadi sorotan warganet lantaran menyinggung model motor dari brand lain.

Hal ini memancing komentar warganet.

"Makes your heart skip a beat? Apakah bakal jadi rival skutik yang kemaren launching," tulis akun @febr.y.***.

"Beat gerak dikit langsung digas sama turbo," tulis akun @wahidin****.

Diketahui, Honda baru saja merilis All New Honda BeAT terbaru. Hal ini menimbulkan apakah model yang akan dikeluarkan Yamaha akan disiapkan untuk menantang BeAT. Diketahui, di kelas BeAT, Yamaha memiliki Mio. Motor matic ini juga sudah lama tidak mengalami penyegaran.

 

