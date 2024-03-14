Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Setelah Dicuri Selama 24 Tahun, Ferrari F40 Kembali ke Pemiliknya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |14:28 WIB
Setelah Dicuri Selama 24 Tahun, Ferrari F40 Kembali ke Pemiliknya
Setelah dicuri selama 24 tahun, Ferrari F40 kembali ke pemiliknya. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Supercar Ferrari F40 kembali ke tangan pemiliknya setelah dicuri lebih dari 2 dekade lalu. Pencurian itu terjadi pada 16 April 2000, ketika Ferrari F40 tengah diparkir di salah hotel di Monza, Italia.

Melansir Carscoops, Kamis (14/3/2024), pendiri firma Art Recovery International, Christopher A Marinello, membagikan kisah ini ke akun LinkedIn dan X. Ketika pemiliknya mungkin sudah kehilangan harapan, Ferrari yang dicuri itu ditemukan di lokasi yang dirahasiakan.

Negosiasi menghasilkan perjanjian penyelesaian yang sangat rahasia. Supercar berharga itu akhirnya dipertemukan kembali dengan pemiliknya.

Seperti dijelaskan Marinello, proses ini melibatkan 3 set pengacara, dua dokumen yang ditandatangani, dan satu perusahaan asuransi.

Pemilik Ferrari punya banyak alasan untuk gembira, karena nilai supercar yang banyak dicari itu kini diperkirakan mencapai lebih dari $2,5 juta. Sebagai contoh, Ferrari F40 tahun 1992 terjual seharga $3,1 juta pada lelang Mecum Kissimmee 2024 pada Januari.

Sebagai rasa terima kasihnya kepada pengacara yang membantunya, sang pemilik menawarkan “inspeksi” khusus terhadap Ferrari tersebut, termasuk test drive di jalan raya dan arena pacuan kuda.

Marinello dengan senang hati mengonfirmasi bahwa dia menerima tawaran test drive.

Halaman:
1 2
      
