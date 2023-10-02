10 Mobil Bekas di Bawah Rp60 Juta, Cek Harganya

MOBIL bekas di bawah Rp60 juta masih sering dilirik. Jika beruntung, Anda pun bisa mendapatkan sesuai keinginan.

Mobil menjadi salah satu kendaraan yang sering kali diinginkan. Bukan hanya sekedar gaya, tapi juga kenyamanan. Terlebih bagi Anda yang sudah berkeluarga.

Alih-alih membeli mobil baru dengan harga fantastis, Anda pun bisa membeli mobil bekas dengan harga terjangkau seperti di bawah Ro60 juta.

Mau tahu mobil seperti apa saja? Berikut ulasannya seperti dikutip dari berbagai sumber:

1. Suzuki APV

Suzuki APV keluaran 2005 hingga 2007 cocok bagi Anda yang punya bujet Rp60 juta. Mobil ini muat untuk delapa orang.

Meskipun harganya terjangkau, tapi mobil 1.500 cc dan tenaga 92 dk itu sangat cocok untuk keluarga. Kelebihan mobil satu ini antara lain ruang kabin yang luas sehingga bisa menampung cukup banyak orang.

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2. Suzuki Baleno

Bagi Anda pencinta mobil sedan, silakan lirik Suzuki Baleno. Mobil keluaran 1995 ini hadir untuk menyaingi pamor Honda Civic Ferio dan Toyota Corolla.

Harga Baleno produksi 2003 sampai 2005 saat ini bisa didapat sekitar Rp55 juta.

Suzuki Baleno memiliki mesin bensin 4 silinder dengan kapasitas 1,5 liter. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 100 dk pada 5.900 rpm dan torsi 133 Nm pada 3.100 rpm.

Sistem transmisi yang tersedia adalah manual 5 percepatan dan automatic 4 percepatan. Selain itu, terdapat beberapa fitur mumpuni yang tersemat pada mobil ini meliputi ABS+EBD hingga dual SRS Airbag.