Komparasi Chery Omoda 5 GT dan Honda HR-V, Pilih Mana?

JAKARTA - Varian terbaru Omoda 5 GT, resmi dirilis PT Chery Sales Indonesia. Mobil SUV kompak ini hadir dengan banyak teknologi baru yang cukup mencengangkan.

Beberapa kelebihan yang dimiliki Chery Omoda 5 GT bahkan bisa langsung disandingkan dengan Honda HR-V.

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Hal itu wajar mengingat Chery Omoda 5 GT memiliki kelengkapan yang memang seolah ingin menantang Honda HR-V. Keduanya sama-sama punya teknologi induksi turbo.

Lalu bagaimana perbandingan di antara keduanya? Simak ulasannya berikut ini.

Komparasi Chery Omoda 5 GT dan Honda HR-V

1. Turbo

Honda HR-V punya varian yang dilengakapi dengan turbo yakni Honda HR-V Turbo RS. Begitu juga dengan Chery Omoda 5 GT yang punya teknologi sama.

Rekayasa bantuan itu bisa mengatrol tenaga mobil jadi lebih besar. Hanya saja soal itu turbo yang ada di Chery Omoda 5 GT lebih perkasa karena bisa menggelontoran tenaga sebesar 197 daya kuda dan torsi maksimal 297 Nm.

Tenaga itu jauh lebih besar dibanding Honda HR-V Turbo RS yang hanya ada di 177 PS atau 174 daya kuda dan torsi maksimal 240 Nm.

Perbedaan itu terjadi karena Chery Omoda 5 GT memiliki kapasitas silinder mesin yang lebih besar yakni 1,6 liter. Beda dengan Honda HR-V Turbo RS yang hanya 1,5 liter.

2. Tenaga Penggerak

Chery Omoda 5 GT menghadirkan kejutan karena memberikan dua opsi tenaga penggerak FWD atau penggerak roda depan dan All Wheel Drive atau penggerak empat roda permanen. Konsumen jadi bisa menyesuaikan keinginan mereka dalam memanfaatkan kelebihan dinamika mobil.

Bagi mereka yang ingin membawa mobil China itu ke berbagai medan jalan dengan tenang bisa memiliki varian AWD.