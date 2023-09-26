Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apakah Sepeda Listrik Bisa Dicuci dengan Air?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |13:23 WIB
Apakah Sepeda Listrik Bisa Dicuci dengan Air?
Ilustrasi sepeda listrik (Foto: Shutterstock)
A
A
A

APAKAH sepeda listrik bisa dicuci dengan air? Ini harus menjadi perhatian khusus bagi Anda yang ingin membeli kendaraan berbasis listrik.

Kendaraan listrik kini memang mencuri perhatian karena menggunakan daya baterai, sehingga mudah digunakan untuk bermobilisasi.

Cara menggunakannya pun sangat mudah, Anda cukup menarik handle gas, sepeda langsung melesat. Minimnya tenaga yang dibutuhkan dan kemampuan jarak tempuh yang terbilang cukup jauh membuat sepeda listrik bisa digunakan oleh siapa dan kapan saja.

Lantas, apakah sepeda listrik bisa dicuci dengan air? Jawabannya tidak.

Tentu saja karena sepeda listrik itu beberapa komponennya terdiri dari sistem kelistrikan yang tidak boleh basah.

Misalnya saja soket isi daya dan controller. Tekanan air yang tinggi beresiko merusak komponen-komponen tersebut.

Ada baiknya mencuci sepeda listrik seperti biasa. Jangan biarkan sepeda kesayangan Anda kotor.

-Cara mencuci sepeda listrik

1. Bersihkan debu dan kotoran yang terlihat dengan menggunakan sikat atau semir ban.

2. Bersihkan bagian luar frame sepeda dengan menggunakan lap kering atau lap basah yang telah dibasahi dengan air dan sabun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177418/yadea_ova-en32_large.jpg
Yadea Luncurkan Kendaraan Listrik Baru, Harganya Rp8 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/53/3124269/sepeda_listrik-Yoyl_large.jpg
Sepeda Listrik Lokal Bisa Tempuh Jarak 120 Km Sekali Cas, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/53/2993292/ramah-lingkungan-sepeda-listrik-dilengkapi-iot-disiagakan-ebxwmNw7B0.jpg
Ramah Lingkungan, Sepeda Listrik Dilengkapi IoT Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/53/2927753/makin-bandel-polisi-bakal-tindak-pengguna-sepeda-listrik-di-jalan-raya-2HoBn1qseU.jpg
Makin Bandel, Polisi Bakal Tindak Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/52/2927748/banyak-pengguna-sepeda-listrik-di-jalan-raya-ini-respons-polisi-D0oExOCEdC.jpeg
Banyak Bocil Pakai Sepeda Listrik di Jalan Raya, Ini Respons Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/53/2902990/7-ciri-baterai-sepeda-listrik-menurun-perhatikan-nomor-4-FDWOfAxqYK.jpg
7 Ciri Baterai Sepeda Listrik Menurun, Perhatikan Nomor 4!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement