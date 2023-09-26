Apakah Sepeda Listrik Bisa Dicuci dengan Air?

APAKAH sepeda listrik bisa dicuci dengan air? Ini harus menjadi perhatian khusus bagi Anda yang ingin membeli kendaraan berbasis listrik.

Kendaraan listrik kini memang mencuri perhatian karena menggunakan daya baterai, sehingga mudah digunakan untuk bermobilisasi.

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Cara menggunakannya pun sangat mudah, Anda cukup menarik handle gas, sepeda langsung melesat. Minimnya tenaga yang dibutuhkan dan kemampuan jarak tempuh yang terbilang cukup jauh membuat sepeda listrik bisa digunakan oleh siapa dan kapan saja.

Lantas, apakah sepeda listrik bisa dicuci dengan air? Jawabannya tidak.

Tentu saja karena sepeda listrik itu beberapa komponennya terdiri dari sistem kelistrikan yang tidak boleh basah.

Misalnya saja soket isi daya dan controller. Tekanan air yang tinggi beresiko merusak komponen-komponen tersebut.

Ada baiknya mencuci sepeda listrik seperti biasa. Jangan biarkan sepeda kesayangan Anda kotor.

-Cara mencuci sepeda listrik

1. Bersihkan debu dan kotoran yang terlihat dengan menggunakan sikat atau semir ban.

2. Bersihkan bagian luar frame sepeda dengan menggunakan lap kering atau lap basah yang telah dibasahi dengan air dan sabun.