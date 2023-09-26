Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Insiden Pesepeda Tewas Terserempet Motor Lawan Arah, Pengamat: Masyarakat Minim Informasi Keselamatan Lalu Lintas

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |11:45 WIB
Insiden Pesepeda Tewas Terserempet Motor Lawan Arah, Pengamat: Masyarakat Minim Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Ilustrasi kecelakaan. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kecelakaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia, terjadi di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pesepeda berinisial SW (53), tewas tertabrak motor yang dikendarai MS (26) akibat lawan arah.

Kasat Lantas Wilayah Jakarta Utara Kompol Edy Purwanto mengatakan kecelakaan ini terjadi pada, Minggu (24/9/2023). Saat kejadian, MS melaju dari arah timur ke barat dan menyerempet SW yang sedang melaju.

“Pada awalnya sepeda motor yang dikendarai saudara MS melaju dari arah timur ke barat dengan melawan arah. Karena sepeda motornya ada muatan keranjang besi sehingga menyerempet sepeda dayung yang dikendarai SW,” kata Edy, Selasa (26/9/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/15/3229990/viral_pelat_pelindung_bagian_bawah_byd_copot_usai_terobos_banjir-KQHm_large.jpg
Viral Pelat Pelindung Bawah Mobil BYD Copot saat Terobos Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/15/3228968/mclaren_terbelah_dua-BrqM_large.jpg
Viral McLaren 720S Kecelakaan hingga Terbelah 2 di Sukoharjo, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/16/3216005/awan_pelangi-rWIC_large.jpg
Viral Fenomena Awan Pelangi Muncul di Langit Jonggol, Begini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192506/pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-2KDZ_large.jpg
Viral Pemotor Merokok saat Berkendara, Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187981/isuzu_panther_menyala_usai_terendam_banjir-H2WL_large.jpg
Viral, Mobil Isuzu Panther Masih Bisa Nyala Meski Terendam Banjir 10 Jam di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187731/menkeu_purbaya-zUsr_large.jpg
Viral Momen Iseng Menkeu Purbaya Naik Moge Patwal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement