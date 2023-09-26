Insiden Pesepeda Tewas Terserempet Motor Lawan Arah, Pengamat: Masyarakat Minim Informasi Keselamatan Lalu Lintas

JAKARTA – Kecelakaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia, terjadi di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pesepeda berinisial SW (53), tewas tertabrak motor yang dikendarai MS (26) akibat lawan arah.

Kasat Lantas Wilayah Jakarta Utara Kompol Edy Purwanto mengatakan kecelakaan ini terjadi pada, Minggu (24/9/2023). Saat kejadian, MS melaju dari arah timur ke barat dan menyerempet SW yang sedang melaju.

“Pada awalnya sepeda motor yang dikendarai saudara MS melaju dari arah timur ke barat dengan melawan arah. Karena sepeda motornya ada muatan keranjang besi sehingga menyerempet sepeda dayung yang dikendarai SW,” kata Edy, Selasa (26/9/2023).

BACA JUGA: