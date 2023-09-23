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PO GHTS Rilis Bus Double Decker Terbaru, Pakai Warna Biru

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |18:12 WIB
PO GHTS Rilis Bus Double Decker Terbaru, Pakai Warna Biru
Bus baru PO Gunung Harta Transport Solutions. (Muhamad Fadli Ramadan/Okezone)
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JAKARTA – PO Gunung Harta Transport Solutions (GHTS) merilis bus double decker dari karoseri Adiputro menggunakan bodi Jetbus 5 SDD.

Menariknya, armada baru ini menggunakan warna biru, bukan hijau yang menjadi ciri khas mereka.

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Seperti diketahui, perusahaan otobus (PO) asal Malang, Jawa Timur ini biasanya menggunakan kelir hijau terang. Tak lupa dibalut livery dengan warna kuning, merah, dan biru, dengan cat merah pada logo GHTS atau Gunung Harta.

Tapi, khusus unit terbaru, PO GHTS memilih untuk mempertahankan livery spesial Annuversary ke-50 karoseri Adiputro. Sama seperti saat dipamerkan di GIIAS 2023, bus ini menggunakan watna biru tua dengan stiker 50 th pada samping belakang bodi.

Memang tidak ada yang berubah bus double decker ini, hanya saja terdapat tambahan logi GHTS pada bodi samping dan kaca depan atas dan belakang. Selebihnya, PO GHTS mempertahankan warna yang membuat bus terlihat sangat elegan itu.

Untuk bagian dalam, karoseri Adiputro juga melakukan sedikit perubahan. Di mana pada dek bawah disematkan kabin sleeper. Saat dipamerkan pada GIIAS 2023, belum ada kabin sleeper hanya kompartemen datar yang ditambahkan teralis stainless.

Perbedaan lainnya terdapat pada toilet, yang mana menggunakan produk impor dari Jerman. Toilet ini diklaim dapat mencegah aroma tak sedap sehingga kabin menjadi lebih nyaman bagi penumpang.

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Secara keseluruhan, bodi Jetbus 5 SDD mengalami perubahan pada lampu depan, bando yang dibuat lebih tipis, dan permainan lampu senja di spion. Pada bagian samping, terdapat selendang yang lebih kecil, menyerupai bumerang.

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