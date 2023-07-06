Tahukah Kamu, di Planet Ini Satu Hari hanya 9,9 Jam Loh

BAGI yang pernah nonton film Interstellar pasti tidak asing lagi dengan sebuah planet yang memiliki waktu berbeda dengan bumi yang disebut Miller. Satu jam di planet tersebut, disebut setara dengan 7 tahun di bumi.

Memang, meskipun film tersebut fiksi tapi sama seperti Bumi, planet lain yang berada di tata surya kita juga memiliki hari. Namun durasi perhari tiap planet berbeda-beda, mengingat jarak rotasinya dengan Matahari juga beragam.

Untuk yang penasaran, planet dengan hari terpendek adalah Jupiter. Jupiter adalah planet tercepat dalam hal rotasinya. Di planet ini satu hari hanya berlangsung sekitar 9,9 jam, dihimpun berbagai sumber.

Ekuator Jupiter berputar sedikit lebih cepat dari daerah kutubnya dengan kecepatan 28.273 mil/jam (sekitar 43.000 kilometer/jam). Hari Jupiter bervariasi dari 9 jam 56 menit di sekitar kutub hingga 9 jam 50 menit di dekat ekuator.

Itu sangat cepat, terutama mengingat betapa besarnya ukuran Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita, dengan diameter hampir 11 kali lebih besar dari Bumi.

Planet Jupiter juga memiliki medan gravitasi yang sangat kuat dan banyak memiliki satelit alami, dengan total saat ini tercatat lebih dari 80 satelit yang mengelilingi planet ini.