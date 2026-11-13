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Microsoft 365, Outlook hingga Teams Down 9 Jam, 130 Ribu Laporan Gangguan Muncul

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |14:16 WIB
Microsoft 365, Outlook hingga Teams Down 9 Jam, 130 Ribu Laporan Gangguan Muncul
Microsoft 365, Outlook hingga Teams Down 9 Jam, 130 Ribu Laporan Gangguan Muncul (Unsplash)
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JAKARTA - Microsoft 365, Outlook, Teams, dan berbagai aplikasi lainnya mengalami gangguan yang memengaruhi ribuan pengguna selama lebih dari sembilan jam pada Kamis (12/11/2026) dan Jumat (13/11/2026). Microsoft berupaya keras mencari solusi setelah langkah perbaikan awal gagal memulihkan layanan.

1. Microsoft Down

Seorang juru bicara Microsoft menyatakan bahwa perusahaan tidak menemukan indikasi adanya serangan siber, menurut laporan The Guardian, Jumat (13/11/2026). 

Situs pemantau gangguan, Down Detector, mencatat lonjakan masalah pada Microsoft 365 sekitar pukul 13.00 waktu setempat (ET). Terdapat hampir 130.000 laporan masalah dari 74 negara yang memengaruhi akses ke Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Teams, serta layanan perusahaan seperti SharePoint dan OneDrive. Asisten berbasis kecerdasan buatan (AI), Copilot, juga turut terdampak.

Microsoft menduga gangguan tersebut mungkin disebabkan masalah pada pengaturan yang diterapkan pada server yang menjalankan Microsoft 365. Selama sembilan jam gangguan berlangsung, perusahaan telah mencoba berbagai solusi untuk memulihkan layanan. Ini termasuk dengan membatalkan pembaruan (rollback) dan membatasi lalu lintas data yang menuju ke server yang terdampak.

Setelah perbaikan diterapkan, Microsoft mencatat server-server tersebut kembali tidak dapat diakses begitu lalu lintas data kembali mengalir.

Hingga pukul 03.30 GMT pada Jumat, Microsoft menyatakan bahwa layanan Exchange—yang menjadi sistem pendukung bagi layanan surel Outlook—mengalami dampak paling parah. Ini kemudian memengaruhi produk lain yang bergantung pada layanan tersebut. Sementara itu, fitur obrolan dan rapat di Teams tidak terlalu terdampak.

Wakil Presiden Eksekutif Microsoft untuk Copilot, Charles Lamanna, menyampaikan melalui platform X bahwa perusahaan akan memberikan informasi lebih lanjut segera setelah tersedia. 
“Kami memohon maaf karena gangguan hari ini telah menghambat aktivitas pelanggan kami, dan kami sedang berupaya untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

“Kami akan terus memberikan informasi terbaru segera setelah kami mendapatkannya. Untuk saat ini, saya dapat memastikan bahwa tidak ada indikasi gangguan ini disebabkan oleh aktivitas berbahaya atau serangan siber,” katanya.

Sebelumnya, Microsoft menyebutkan bahwa sebagian infrastrukturnya mengalami beban yang meningkat. Menurut perusahaan itu, “kemungkinan besar berkontribusi terhadap kesalahan konektivitas”. 

Microsoft menyatakan sejumlah server tidak tersedia secara tidak terduga akibat masalah yang menyebabkan kegagalan saat pemeriksaan otomatis berlangsung.

 

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