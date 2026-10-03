Qualcomm Perkenalkan Snapdragon X2 Series, Performa Meningkat 67 Persen dan Lebih Hemat Daya

JAKARTA — Qualcomm memperkenalkan chipset PC performa tinggi terbarunya, Snapdragon X2 Series, pada ajang Snapdragon Partners & Media Event Indonesia 2026 pekan ini. Lini chipset generasi baru ini terdiri dari dua varian: Snapdragon X2 dan Snapdragon X2 Elite.

Snapdragon X2 Series diklaim membawa peningkatan performa hingga 67 persen dibandingkan generasi sebelumnya dan mengonsumsi daya lebih rendah hingga 43 persen, dengan tetap mempertahankan pengalaman komputasi yang sejuk dan senyap.

Peningkatan juga mencakup sektor grafis dan AI yang signifikan, sehingga memberikan pengalaman gaming serta pemrosesan AI on-device dan agentic AI yang lebih optimal pada PC. Snapdragon X2 Series dilengkapi NPU dengan kecepatan pemrosesan 80 TOPS yang memberikan performa 67 persen lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya.

Di kelas entry-level, Qualcomm menghadirkan Snapdragon C yang menawarkan performa responsif, efisiensi daya, dan kemampuan AI pada laptop di segmen tersebut. Kehadiran Snapdragon C merupakan bentuk perluasan portofolio Snapdragon pada segmen PC dan laptop.

Qualcomm juga mengumumkan bahwa ekosistem Snapdragon PC telah berkembang kian luas dengan lebih dari 7.300 aplikasi yang kompatibel serta lebih dari 3.000 game yang didukung. Perluasan ekosistem ini turut ditandai dengan hadirnya Googlebook dalam jajaran perangkat berbasis Snapdragon, yang memperluas pengalaman Snapdragon PC ke lebih banyak kategori perangkat dan sistem operasi.

Pada ajang yang sama, Qualcomm juga kembali memperkenalkan mobile platform Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Series yang akan hadir pada perangkat Android mendatang.

(Rahman Asmardika)