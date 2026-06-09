NAVEE Luncurkan Lini Skuter Listrik Terbaru di Indonesia, Harga Mulai Rp7 Jutaan

JAKARTA – NAVEE, brand global dalam bidang mobility memasuki pasar Indonesia dengan memperkenalkan lini skuter listrik (e-scooter) terbarunya bagi masyarakat. Dalam perkenalan perdana ini, NAVEE membawa empat model dari tiga kategori skuter listrik, yang dirancang untuk karakter mobilitas berbeda.

Lini V Series

NAVEE V Series dirancang untuk pengguna pemula maupun komuter harian yang membutuhkan kendaraan praktis untuk aktivitas sehari-hari.

NAVEE membawa dua model dari lini ke Indonesia, yaitu:

V25i Pro II yang menawarkan tenaga hingga 600W, kecepatan maks. 25 km/jam, kemampuan menanjak 15%, dan jarak tempuh 25 km.

Sementara V45i menawarkan tenaga lebih besar, hingga 800W, kemampuan menanjak 18%, dan jarak tempuh lebih jauh hingga 45 km.

ST3 Pro

Seri ini ditujukan untuk pengguna yang menghabiskan banyak waktu di jalanan kota, dengan menghadirkan keseimbangan antara performa.

NAVEE ST3 Pro dibekali motor bertenaga hingga 1.350W, kemampuan menanjak hingga 28%, serta jarak tempuh mencapai 75 kilometer. Model ini juga dilengkapi sistem suspensi empat lengan peredam yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan saat melintasi berbagai kondisi jalan di area perkotaan.

XT5 Pro

Model terakhir adalah XT5 Pro yang merupakan bagian dari lini off-road untuk performa yang lebih tinggi. Dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi jalan, XT5 Pro menawarkan kombinasi tenaga besar, daya jelajah jauh, dan kemampuan berkendara yang lebih adaptif.