JAKARTA – NAVEE, brand global dalam bidang mobility memasuki pasar Indonesia dengan memperkenalkan lini skuter listrik (e-scooter) terbarunya bagi masyarakat. Dalam perkenalan perdana ini, NAVEE membawa empat model dari tiga kategori skuter listrik, yang dirancang untuk karakter mobilitas berbeda.
NAVEE V Series dirancang untuk pengguna pemula maupun komuter harian yang membutuhkan kendaraan praktis untuk aktivitas sehari-hari.
NAVEE membawa dua model dari lini ke Indonesia, yaitu:
Seri ini ditujukan untuk pengguna yang menghabiskan banyak waktu di jalanan kota, dengan menghadirkan keseimbangan antara performa.
NAVEE ST3 Pro dibekali motor bertenaga hingga 1.350W, kemampuan menanjak hingga 28%, serta jarak tempuh mencapai 75 kilometer. Model ini juga dilengkapi sistem suspensi empat lengan peredam yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan saat melintasi berbagai kondisi jalan di area perkotaan.
Model terakhir adalah XT5 Pro yang merupakan bagian dari lini off-road untuk performa yang lebih tinggi. Dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi jalan, XT5 Pro menawarkan kombinasi tenaga besar, daya jelajah jauh, dan kemampuan berkendara yang lebih adaptif.