iQOO Z11 Series Resmi Meluncur di Indonesia dengan Baterai 9.020 mAh, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – iQOO Indonesia resmi meluncurkan iQOO Z11 Series, menghadirkan iQOO Z11 dan iQOO Z11x yang membawa baterai berkapasitas besar. Kapasitas baterai ini didukung oleh spesifikasi dan performa tangguh guna menunjang penggunaan yang stabil dalam jangka panjang, sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

iQOO Z11

iQOO Z11 ditenagai oleh prosesor Snapdragon 7s Gen 4 dengan fabrikasi 4nm, dipadukan dengan RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 3.1 yang mendukung multitasking, video call, streaming, hingga gaming dengan pengalaman yang lebih responsif. Dengan skor benchmark AnTuTu mencapai 1.200.000, iQOO Z11 menghadirkan performa kuat di kelasnya untuk berbagai kebutuhan harian.

Ponsel ini juga mendukung refresh rate 120 FPS pada game Mobile Legends. Hal ini membuatnya sangat relevan bagi pengguna yang ingin menikmati sesi gaming mulus setelah beraktivitas, tanpa harus bergantung pada perangkat flagship.

Pada sektor layar, iQOO Z11 membawa panel AMOLED 6,83 inci 1.5K 144Hz Eyecare Display yang menghadirkan tampilan jernih, responsif, dan nyaman. Refresh rate 144Hz membuat pengalaman bermain intens dan transisi animasi terasa lebih mulus, sementara tingkat kecerahan puncak hingga 2.000 nits membantu layar tetap terlihat jelas di luar ruangan. Dukungan DC-Like Dimming dan SGS Eyecare Certification juga turut menjaga kenyamanan mata saat perangkat digunakan dalam durasi panjang.

Untuk menjaga suhu perangkat tetap optimal, iQOO Z11 dilengkapi sistem pendingin baru Glacier Cooling System dengan total area pendinginan 18.000 mm². Sistem ini mampu menurunkan suhu perangkat hingga 15°C saat menjalankan aplikasi berat, bermain game, maupun mengikuti meeting online dalam waktu lama.

Mendukung durabilitasnya, iQOO Z11 dilengkapi sertifikasi IP68 dan IP69, serta desain yang telah melalui pengujian terhadap hujan, benturan, jatuh, dan suhu tinggi. Fitur Wet-Hand Touch membuat ponsel ini tetap bisa digunakan dalam kondisi basah, misalnya di tengah guyuran hujan.

Di sektor optik, iQOO Z11 dibekali kamera utama 50 MP Sony IMX882 OIS dan kamera depan 32 MP. Kamera utamanya sudah mendukung perekaman video hingga 4K 30 FPS, memberikan fleksibilitas bagi pengguna yang ingin menangkap momen dengan lebih detail.

Untuk daya, iQOO Z11 dibekali baterai berkapasitas 9.020 mAh—yang terbesar di Indonesia saat ini—dan dipadukan dengan teknologi 90W FlashCharge untuk pengisian daya 0% ke 100% dalam waktu 68 menit.