Game Mobile Action RPG ‘The God of Highschool Legends’ Dirilis, GAMES+ Bidik Jadi Publisher Terkemuka

JAKARTA – Kabar gembira bagi para penggemar game mobile dan pecinta webtoon. Game mobile terbaru dari GAMES+ (publisher asal Indonesia) bergenre Action RPG berbasis gacha yang diadaptasi dari webtoon populer, The God of Highschool Legends, resmi dirilis.

Game ini menghadirkan pengalaman bermain yang memadukan aksi intens dengan sistem pertarungan turn-based deck/team-based battle. Pemain dapat menyusun tim karakter favorit serta mengatur strategi melalui kombinasi skill dan deck yang unik. Setiap karakter memiliki kemampuan khas yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan sinergi tim yang kuat dan dinamis.

Mengusung cerita yang setia pada kisah asli, pemain diajak mengikuti perjalanan karakter ikonik seperti Jin Mori, Yoo Mira, Han Daewi, dan lainnya dalam turnamen “God of Highschool”. Dengan visual berkualitas serta desain artistik memukau, game ini menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi penggemar webtoon maupun gamers secara umum.

Fitur utama dalam game ini meliputi:

Sistem gacha untuk mengoleksi berbagai karakter dari webtoon “The God of Highschool”.

Turn-based strategic battle dengan mekanisme deck yang mendalam.

Mode PvE dan PvP yang menantang.

Cerita orisinal yang diperluas dari webtoon.

Event dan reward eksklusif bagi pemain yang melakukan pre-registration.

Peluncuran resmi (Grand Launching) The God of Highschool Legends dilaksanakan selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Mei 2026 di Mall of Indonesia (Atrium Utama), Jakarta, dan disiarkan secara live streaming di aplikasi RCTI+ SuperApp pada 10 Mei 2026. Ajang ini digelar dengan konsep berbagi kebahagiaan bersama komunitas yang terdiri dari fans webtoon, pecinta anime, pemerhati K-Pop, dan para gamers.

Warren Haryputra Tanoesoedibjo, Game Director GAMES+, menegaskan bahwa strategi GAMES+ berfokus pada optimalisasi lokalisasi serta pemanfaatan jaringan media MNC yang luas.

“Bersama mitra pengembang utama, kami hadir untuk memastikan penetrasi pasar yang kuat dan layanan operasional terbaik. Melalui peluncuran ini, besar harapan kami agar game ini dapat diterima dengan hangat oleh semua komunitas gamers dan memposisikan GAMES+ sebagai salah satu publisher terkemuka di Indonesia maupun dunia ke depan,” kata Warren.