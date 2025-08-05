Hypernet Technologies Hadirkan Solusi Digital di Tenant Gathering Pluit Village Mall

Hypernet Technologies mengajak para penyewa tenant untuk meningkatkan bisnis melalui solusi TI cerdas. (Foto: dok Hypernet Technologies)

JAKARTA - Hypernet Technologies sukses mengadakan pertemuan dengan para penyewa tenant Pluit Village Mall, Jakarta pada (21/7/2025).

Acara ini diselenggarakan oleh tim Small and Medium-Sized Business Hypernet Technologies untuk mengajak para penyewa tenant untuk meningkatkan bisnis melalui solusi TI cerdas.

Dihadiri oleh berbagai sektor bisnis yang beroperasi di Pluit Village Mall berpeluang untuk terus tumbuh di tengah dinamika pesatnya pertumbuhan era digital di dunia bisnis.

Tenant Gathering yang diadakan Hypernet Technologies secara rutin memberikan wadah untuk para pelaku bisnis kecil hingga menengah (UMKM) mengenai solusi teknologi informasi yang dapat membantu tenant cara bersaing di era digital ini.

Hal ini sangat menguntungkan dari segi peningkatan efisiensi, akses informasi yang lebih baik hingga kemampuan untuk bersaing dengan efektif.