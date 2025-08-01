4 Rekomendasi Laptop Harga Rp 7 Jutaan dengan Performa Kencang dan Fitur Modern

JAKARTA - Permintaan akan laptop di era digital sangat tinggi. Laptop yang menawarkan kinerja superior, fitur modern, serta harga yang terjangkau, tentu menarik minat banyak orang.

Untungnya, kini dengan budget sekitar Rp 7 juta, kamu bisa mendapatkan laptop dengan spesifikasi terbaik dan fitur terkini. Dari prosesor cepat, RAM luas, penyimpanan SSD, hingga desain yang ramping dan modis, semua aspek tersebut ada pada laptop kelas menengah ini.

Untuk kamu yang sedang mencari rekomendasi yang layak, berikut 4 laptop dengan harga sekitar Rp 7 juta yang patut dimiliki!

ASUS VivoBook Go 14 E1404FA

Laptop ini dilengkapi prosesor AMD Ryzen 3 7320U, RAM 8GB LPDDR5, dan SSD 512GB, yang cukup tangguh untuk keperluan kerja, kuliah, hingga menonton Netflix. Layarnya berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD, sudah dilengkapi lapisan anti-glare agar mata tetap nyaman meskipun digunakan dalam waktu lama. Selain itu, beratnya ringan dan desainnya modern dengan variasi warna segar sangat sesuai untuk generasi muda.

Harga: Sekitar Rp 7.499.000

HP 14s EM00332AU / EM00333AU AMD Ryzen 3 7320U

HP juga memiliki andalan di kelas Rp 7 juta melalui seri HP 14s EM00332AU / EM00333AU. Laptop ini dilengkapi AMD Ryzen 3 7320U yang efisien dalam konsumsi daya namun cukup kuat untuk tugas sehari-hari seperti Microsoft Office, menjelajah internet, hingga rapat virtual. Dengan RAM 8GB LPDDR5 dan SSD 512GB, kamu dapat melakukan multitasking tanpa hambatan. Tampilan simpel dan anggun, serta layar 14 inci Full HD dengan bingkai tipis, nyaman untuk menonton atau bekerja sepanjang hari.

Harga: Berkisar Rp 7.099.000