VinFast Bawa Special Display di GIIAS 2025, Ada Fantastic 4 dan Lilo & Stitch

TANGERANG - VinFast memamerkan special display pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten. Special display tersebut hasil kolaborasi dengan Disney.

1. Special Display di GIIAS 2025

Kedua model tersebut adalah VF7 Fantastic 4 Edition dan VF6 Lilo & Stitch Edition. Namun, keduanya belum dijual secara komersial.

Unit VF7 Fantastic Four Edition hadir dalam balutan warna biru tua mengilap dengan aksen perak. Sementara logo Fantastic Four tersemat elegan di bagian pintu dan fender depan.

Filosofi edisi ini mencerminkan nilai-nilai keberanian, kecerdasan, solidaritas, dan inovasi. Filosofi ini ingin diadopsi VinFast lewat model yang ditawarkan.

Sementara itu, VF6 Lilo & Stitch Edition tampil lebih playful. Ornamen berwarna cerah dan hiasan karakter Stitch di konsol tengah dipadu desain interior bernuansa tropikal.



Mobil ini mewakili nilai keluarga, kebahagiaan, dan kehangatan, refleksi dari semangat keluarga. Nilai-nilai ini juga sejalan dengan filosofi VinFast.

Menurut CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi global VinFast yang ingin dikenal sebagai brand yang lifestyle-oriented, trendi, dan dekat dengan generasi muda.

“Kami juga akan berupaya menjadikan kolaborasi-kolaborasi lainnya. Untuk masyarakat lebih mengenal VinFast, salah satunya lewat jalur budaya, musik, film,” ujarnya di arena GIIAS 2025, dikutip pada Selasa (29/7/2025).