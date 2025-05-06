Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dekati Gen Z Lewat Esports, Honda dan Tim Liquid Indonesia Luncurkan Kampanye “Let’s Go Brio!

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |19:42 WIB
Dekati Gen Z Lewat Esports, Honda dan Tim Liquid Indonesia Luncurkan Kampanye “Let’s Go Brio!
Honda dan Tim Liquid Indonesia mengumumkan kolaborasi dan meluncurkan kampanye Lets Go Brio.
JAKARTA – PT Honda Prospect Motor (HPM) pada Selasa, (6/5/2025) resmi mengumumkan kemitraan dengan organisasi esport terkemuka, Team Liquid Indonesia (TLID). Kolaborasi yang diumumkan di Honda Headquarter, Jakarta ini menjadi komitmen pabrikan Jepang itu untuk lebih dekat dengan generasi muda khususnya Gen Z melalui dunia gaming dan esports.

Kolaborasi ini menjadikan Honda sebagai Official Mobility Partner yang menyediakan Honda Brio sebagai kendaraan operasional resmi bagi para atlet esports TLID. Lewat kerja sama ini, Honda menghadirkan kampanye “Let’s Go Brio!” yang memadukan unsur mobilitas, gaya hidup digital, dan semangat komunitas dalam satu pengalaman menyeluruh yang dekat dengan keseharian Gen Z.

“Dunia esports menjadi salah satu ruang yang paling relevan hari ini, dan melalui kolaborasi ini, kami ingin hadir sebagai brand yang tidak hanya dikenal, tetapi juga mampu terhubung dengan setiap generasi,” kata Yusak Billy, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor.

Sementara Daniel Santoso, Chief Business Officer Team Liquid Indonesia mengatakan bahwa Honda adalah mitra yang memiliki komitmen jangka panjang terhadap pertumbuhan komunitas digital.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin menciptakan ruang yang menginspirasi, menyenangkan, dan relevan bagi generasi baru gamers Indonesia,” ujar Daniel.

Melalui kolaborasi TLID ini Honda juga akan menggelar berbagai kegiatan dan aktivitas guna membangun koneksi dengan audiens muda.

Program tersebut di antaranya Dealer Watch Party yang akan digelar di 12 dealer resmi Honda di kota besar Indonesia. Program ini akan menghadirkan pengalaman menyaksikan pertandingan TLID secara langsung di showroom Honda yang diubah menjadi ruang hidup esports, yang sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencoba langsung mobil-mobil Honda melalui sesi test drive.

 

