Semakin Banyak Digunakan Orang, AI Semakin Meningkat

JAKARTA – Penelitian terbaru dari Accenture menemukan saat ini memasuki era baru digitalisasi yakni artificial intelligent (AI) terus berkembang dan menggerakkan tingkat otonomi yang lebih tinggi di seluruh lingkup organisasi. Perkembangan ini menempatkan kepercayaan terhadap kinerja sebagai tolok ukur terpenting yang dibutuhkan organisasi agar AI dapat memenuhi potensinya. Accenture Technology Vision 2025 mengeksplorasi bagaimana masa depan dibentuk oleh otonomi yang didukung oleh AI.

1. Penyebaran AI

Laporan menyebutkan, penyebaran AI di berbagai sektor dan masyarakat dengan laju yang lebih cepat daripada teknologi sebelumnya. Hal ini membuat 65% eksekutif di Indonesia percaya bahwa perlunya urgensi baru bagi penciptaan ulang dan kegiatan perancangan, pembangunan, dan operasi sistem teknologi.

Penelitian ini juga memprediksi AI akan semakin berperan sebagai mitra pengembangan teknologi, brand ambassador pribadi, menjalankan robot, dan menumbuhkan simbiosis baru dengan manusia untuk memberikan hasil terbaik.

"Technology Vision ke-25 kami memberikan para pemimpin gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan ketika AI terus belajar, bertindak secara otonom, dengan dan atas nama manusia, serta mendorong berbagai bisnis dan masyarakat yang menggunakannya ke dalam cara-cara baru yang menarik untuk terus melakukan inovasi," ucap Country Managing Director, Accenture Indonesia, Jayant Bhargava, di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Namun, ia melanjutkan, untuk mendapatkan manfaat AI, hanya akan dapat dilakukan jika para pemimpin mengambil kesempatan untuk menanamkan dan membangun kepercayaan pada kinerja dan manfaatnya secara sistematis sehingga bisnis dan orang-orang dapat memanfaatkan berbagai potensi luar biasa dari AI.

2. Kepercayaan terhadap AI

Kepercayaan masyarakat terhadap AI—di luar aspek teknis apa pun, bahwa AI dapat bekerja dengan baik dan sesuai harapan—sangat penting agar AI dapat memberikan dampak yang luas dan positif seperti yang diantisipasi.

Hal ini berarti sistem digital dan model AI lebih akurat, dapat diprediksi, konsisten, dan dapat dilacak, di samping penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Sebagian besar (58%) eksekutif di Indonesia percaya bahwa manfaat AI yang sesungguhnya hanya akan dapat dicapai jika dibangun di atas fondasi kepercayaan, dan sebanyak 76% setuju bahwa pendekatan berbasis kepercayaan terhadap teknologi harus berkembang secara paralel dengan strategi teknologi lainnya.

Accenture Technology Vision 2025 mengeksplorasi potensi dampak dari AI generatif yang merambat di berbagai dimensi, termasuk pengembangan teknologi, pengalaman pelanggan, dunia fisik, dan tenaga kerja.

Ketika model fondasi telah berhasil melewati batasan natural language, hal ini memulai pergeseran yang akan selamanya mengubah dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan ekosistem. Saat ini, asisten pengkodean AI generatif telah meningkatkan peran developer menjadi insinyur sistem, mempercepat demokratisasi kode dan digitalisasi bisnis.

Perusahaan berlomba untuk menjadikan AI sebagai titik kontak baru dengan pelanggan, tetapi berbagai brand hanya akan dapat mencapai diferensiasi jika fokus yang sama diterapkan pada pengalaman AI.