HOME OTOTEKNO TECHNO

Peluncuran Assassin’s Creed Shadows Ditunda Lagi, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |17:24 WIB
Peluncuran Assassin’s Creed Shadows Ditunda Lagi, Ini Alasannya
Peluncuran Assassin’s Creed Shadows Ditunda Lagi, Ini Alasannya(Ubisoft)
JAKARTA - Peluncuran game Assassin’s Creed Shadows dikabarkan akan ditunda. Sebelumnya, game ini akan dirilis pada 14 Februari 2025. 

1. Peluncuran Assassin’s Creed Shadows Ditunda Lagi

Ini merupakan untuk kedua kalinya peluncuran Assassin’s Creed Shadows ditunda. Game ini akan dirilis pada 20 Maret 2025. 

"Assassin’s Creed Shadows yang telah lama ditunggu-tunggu telah ditunda lagi. Game ini seharusnya dirilis pada 14 Februari, tetapi Ubisoft telah memindahkan tanggal rilisnya ke 20 Maret," lapor Endgadget, dikutip Sabtu (11/1/2025). 

Ini sebenarnya adalah kedua kalinya game ini ditunda. Awalnya, game ini seharusnya dirilis tepat waktu untuk musim liburan 2024.

2. Alasan Peluncuran Ditunda

Alasan yang disebutkan sama dengan penundaan terakhir. Pengembang beralasan menggunakan waktu tambahan tersebut untuk terus menyempurnakan game, yang sebelumnya digambarkan sebagai "entri terbesar dalam waralaba ini." 

Ubisoft mengatakan, mereka terus memeriksa masukan pemain dari komunitas dan membuat perubahan yang sesuai.

Namun, Variety menyatakan, ada faktor lain yang berperan di sini. 

Ubisoft secara resmi mempersiapkan diri untuk dijual, yang telah menjadi rumor selama beberapa waktu. 

 

