Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Epson Indonesia Luncurkan Printer Label Berwarna Terbaru 

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |10:46 WIB
Epson Indonesia Luncurkan Printer Label Berwarna Terbaru 
Epson luncuruan printer label terbaru, CW-C8050.
A
A
A

JAKARTA  - Epson Indonesia meluncurkan printer label terbaru, CW-C8050. Mereka mengusung tema “BE BOLD, BE COLORFUL” yang diselenggarakan di Urban Forest, Cipete. Epson menghadirkan solusi cetak label berwarna untuk mendukung kreativitas dan efisiensi pelanggan di berbagai industri.

Peluncuran ini memperkenalkan tidak hanya CW-C8050, tetapi juga model lainnya seperti CW-C4050, CW-C6050A/P, CW-C6550A/P, dan TM-C7510G. Beragam model tersebut masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencetakan label dalam skala kecil hingga besar dengan teknologi terbaru dari Epson.

Printer label berwarna Epson dirancang memenuhi kebutuhan berbagai industri, mulai dari retail, manufaktur, logistik, hingga makanan dan minuman. Dengan kemampuan mencetak label secara fleksibel, pelanggan dapat mencetak sesuai kebutuhan, baik dalam jumlah kecil maupun besar. 

Teknologi mutakhir yang diusung Epson memberikan kualitas cetakan warna yang hidup dan tajam, memastikan setiap label terlihat profesional dan menarik perhatian. Kombinasi antara kecepatan cetak yang tinggi dan konektivitas modern seperti fitur nirkabel menjadikan printer ini solusi ideal untuk bisnis masa kini.

Ng Ngee Khiang, Managing Director Epson Indonesia, menyatakan, “Dengan CW-C8050 dan lini printer terbaru lainnya, Epson ingin menginspirasi pelanggan untuk ‘BE BOLD, BE COLORFUL’. Teknologi kami tidak hanya mendukung efisiensi bisnis tetapi juga memberikan solusi yang ramah lingkungan, membantu pelanggan menciptakan dampak positif bagi bisnis mereka dan lingkungan.”
 
Selain itu, sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, Epson memastikan bahwa produk-produk terbarunya, termasuk CW-C8050, dirancang dengan bahan-bahan ramah lingkungan. Material daur ulang digunakan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, sejalan dengan visi perusahaan untuk menciptakan solusi teknologi yang berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/11/3059538/epson_indonesia-nTJB_large.jpg
Epson Indonesia Optimalkan Layanan Purna Jual di Hari Pelanggan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/57/2924492/kantongi-tdkn-epson-lucurkan-22-produk-anyar-buatan-anak-bangsa-dLNiz1DLJP.jpg
Kantongi TDKN, Epson Luncurkan 22 Produk Anyar Buatan Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/27/207/2071384/instalasi-digital-teamlab-future-park-jakarta-manfaatkan-proyektor-epson-S347tJjHsF.jpg
Cantiknya Instalasi Digital TeamLab Future Park Jakarta Manfaatkan Proyektor Epson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/15/57/1978244/epson-luncurkan-printer-ecotank-RbzSNyPTeZ.jpg
Epson Luncurkan Printer EcoTank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/07/324/922778/PQ5DwX6uOR.jpg
Produsen Printer Juga Ciptakan 'Kacamata Pintar'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/12/06/324/908110/8UGLpDwDr8.jpg
Epson Telurkan Trio Projektor untuk Segmen Bisnis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement