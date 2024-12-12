Epson Indonesia Luncurkan Printer Label Berwarna Terbaru

JAKARTA - Epson Indonesia meluncurkan printer label terbaru, CW-C8050. Mereka mengusung tema “BE BOLD, BE COLORFUL” yang diselenggarakan di Urban Forest, Cipete. Epson menghadirkan solusi cetak label berwarna untuk mendukung kreativitas dan efisiensi pelanggan di berbagai industri.

Peluncuran ini memperkenalkan tidak hanya CW-C8050, tetapi juga model lainnya seperti CW-C4050, CW-C6050A/P, CW-C6550A/P, dan TM-C7510G. Beragam model tersebut masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencetakan label dalam skala kecil hingga besar dengan teknologi terbaru dari Epson.

Printer label berwarna Epson dirancang memenuhi kebutuhan berbagai industri, mulai dari retail, manufaktur, logistik, hingga makanan dan minuman. Dengan kemampuan mencetak label secara fleksibel, pelanggan dapat mencetak sesuai kebutuhan, baik dalam jumlah kecil maupun besar.

Teknologi mutakhir yang diusung Epson memberikan kualitas cetakan warna yang hidup dan tajam, memastikan setiap label terlihat profesional dan menarik perhatian. Kombinasi antara kecepatan cetak yang tinggi dan konektivitas modern seperti fitur nirkabel menjadikan printer ini solusi ideal untuk bisnis masa kini.

Ng Ngee Khiang, Managing Director Epson Indonesia, menyatakan, “Dengan CW-C8050 dan lini printer terbaru lainnya, Epson ingin menginspirasi pelanggan untuk ‘BE BOLD, BE COLORFUL’. Teknologi kami tidak hanya mendukung efisiensi bisnis tetapi juga memberikan solusi yang ramah lingkungan, membantu pelanggan menciptakan dampak positif bagi bisnis mereka dan lingkungan.”



Selain itu, sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, Epson memastikan bahwa produk-produk terbarunya, termasuk CW-C8050, dirancang dengan bahan-bahan ramah lingkungan. Material daur ulang digunakan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, sejalan dengan visi perusahaan untuk menciptakan solusi teknologi yang berkelanjutan.