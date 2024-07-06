Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Umumkan Hasil Investigasi Skandal Sertifikasi, Ada Temuan Baru?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |16:48 WIB
Toyota Umumkan Hasil Investigasi Skandal Sertifikasi, Ada Temuan Baru?
Toyota umumkan hasil investigas internal terkait skandal sertifikasi. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Toyota Motor Corporation (TMC) mengungkapkan hasil investigasi internal terkait skandal uji sertifikasi pada sejumlah model yang dipasarkan di Jepang. Investigasi ini dilakukan setelah mendapat imbauan dari Kementerian Perhubungan Jepang.

Diketahui, Toyota terlibat skandal penyimpangan sertifikasi pada sejumlah produk terbaru, seperti Yaris Cross. Kementerian Transportasi Jepang menginstruksikan kepada 85 produsen pemasok suku cadang untuk menyelidiki apakah sertifikasi telah diperoleh dengan benar.

Dalam keterangan resmi, Toyota mengatakan, permohonan sertifikasi model yang dimaksud melibatkan data yang tidak memadai dalam uji perlindungan pejalan kaki dan penumpang untuk tiga model produksi (Corolla Fielder / Axio dan Yaris Cross) dan kesalahan dalam uji tabrak dan metode pengujian lainnya untuk empat model yang dihentikan (Crown, Isis, Sienta, dan RX ).

Meski penyelidikan masih berlangsung, tujuh model, termasuk beberapa yang sudah dihentikan produksinya sejak 2014. Pengujian dilakukan menggunakan metode yang berbeda dari standar pemerintah, dan telah melaporkan itu ke MLIT pada 31 Mei 2024.

Kini, Toyota mengungkapkan hasil investigasi internal telah selesai dan temuannya diberikan kepada Kementerian Transportasi Jepang. Mereka melakukan penyelidikan terhadap proses sertifikasi untuk semua model domestik selama 10 tahun terakhir.

Dalam penyelidikan tersebut, Toyota mengaku tak menemukan temuan baru terkait pelanggaran sertifikasi. Namun, Toyota terus memastikan proses sertifikasi akan dilakukan dengan ketat.

"Toyota Motor Corporation mengumumkan dalam laporan sementara tanggal 3 Juni mengenai aplikasi sertifikasi model bahwa tujuh model diuji menggunakan metode yang berbeda dari standar pemerintah dalam enam kasus. Toyota kini telah menyelesaikan penyelidikan proses sertifikasi untuk semua model domestik selama 10 tahun terakhir," bunyi keterangan resmi Toyota. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/52/3062509/new_toyota_fortuner-ZqMN_large.jpg
Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3062061/toyota-hcjY_large.jpg
Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3061920/uji_tabrak_toyota_raize-Gim2_large.jpg
Toyota Raize Buatan Indonesia Diuji Tabrak Latin NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061388/new_toyota_fortuner-BC9O_large.jpg
Skema Kredit New Toyota Fortuner, Cicilan Mulai dari Rp14 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061025/new_toyota_fortuner-7If5_large.jpg
Fortuner Kerap Dicap Mobil Arogan, Toyota Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3060939/new_toyota_fortuner-YHql_large.jpg
Dibekali Fitur Baru, Intip Spesifikasi New Toyota Fortuner
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement