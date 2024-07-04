Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo Gara-Gara PDNS Diserang Hacker, Semuel : Tanggung Jawab Saya

JAKARTA - Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan resmi mengundurkan diri. Pusat Data Nasional Sementara 2 yang dibobol kelompok peretas Brain Chiper menjadi alasan utama.

Sebagai informasi, Semuel Abrijani merupakan orang yang bertanggung jawab dalam hal teknis penelolaan PDNS. Ia pun merasa harus mundur dari jabatannya setelah gagal menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengamankan data nasional.

"Pertama, alasannya secara teknis ini adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan," kata Semuel Abrijani di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

"Secara teknis, saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Karena ini adalah masalah yang harus saya tangani dengan baik," lanjutnya.

Soal data yang dibobol, Semuel Abrijani mengatakan, saat ini Kominfo, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan Cyber Crime dari kepolisian masih terus bekerja memulihkan PDNS 2. Bahkan, kunci yang diberikan secara gratis oleh Brain Chiper bisa dibuka melalui data specimen yang dimiliki Kominfo.

"Jadi sekarang masih dilakukan pemulihan, dan kemarin teman-teman sudah mengetahui ada kunci otomatis, sedang kami coba dan melihat bisa atau tidak," tuturnya.