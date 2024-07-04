Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo Gara-Gara PDNS Diserang Hacker, Semuel : Tanggung Jawab  Saya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |11:32 WIB
Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo Gara-Gara PDNS Diserang Hacker, Semuel : Tanggung Jawab  Saya
Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan mundur dari jabatannya. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan resmi mengundurkan diri. Pusat Data Nasional Sementara 2 yang dibobol kelompok peretas Brain Chiper menjadi alasan utama.

Sebagai informasi, Semuel Abrijani merupakan orang yang bertanggung jawab dalam hal teknis penelolaan PDNS. Ia pun merasa harus mundur dari jabatannya setelah gagal menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengamankan data nasional.

"Pertama, alasannya secara teknis ini adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan," kata Semuel Abrijani di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). 

"Secara teknis, saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya.  Karena ini adalah masalah yang harus saya tangani dengan baik," lanjutnya.

Soal data yang dibobol, Semuel Abrijani mengatakan, saat ini Kominfo, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan Cyber Crime dari kepolisian masih terus bekerja memulihkan PDNS 2. Bahkan, kunci yang diberikan secara gratis oleh Brain Chiper bisa dibuka melalui data specimen yang dimiliki Kominfo.

"Jadi sekarang masih dilakukan pemulihan, dan kemarin teman-teman sudah mengetahui ada kunci otomatis, sedang kami coba dan melihat bisa atau tidak," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/525/3073574/ilustrasi-SFlH_large.jpg
Gelar AMH 2024, Kominfo: Masa Depan Akan Dihadapkan Disrupsi Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062674/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-WpZX_large.jpg
Gandeng Youtube hingga TikTok, Kominfo Siapkan Satgas Antihoaks Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062615/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-hm9b_large.jpg
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Kominfo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/54/3056844/hoaks-9w27_large.jpg
Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056558/dirjen_penyelenggaraan_pos_dan_informatika_kominfo_wayan_toni_supriyanto-q9dU_large.jpg
Driver Ojol Demo Tuntut Kenaikan Tarif, Ini Kata Kominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement