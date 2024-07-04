Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Breaking News : Dirjen Aptika Kominfo Mundur Imbas PDNS 2 Diserang Ransomware 

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |10:53 WIB
Breaking News : Dirjen Aptika Kominfo Mundur Imbas PDNS 2 Diserang Ransomware 
Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan mundur dari jabatannya. (Dok Kominfo)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel Abrijani Pangerapan resmi mundur dari jabatannya. Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab moral setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dibobol peretas.

Seperti diketahui, PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, dibobol kelompok peretas Brain Chiper dengan mengunci dari dalam data menggunakan ransomware LockBit 3.0. Samuel yang bertanggung jawab atas hal tersebut merasa dirinya harus mengundurkan diri karena tidak menjalankan amanat dengan baik.

"Setiap masa ada waktunya. Tidak terasa sudah 8 tahun sejak pertama kali saya bertemu dengan teman-teman pada saat dilantik. Saya masih ingat pada headline-nya, "The Magnificent 7," ada tujuh arahan eselon 1 waktu itu. Karena semua ada waktunya, inilah waktu saya untuk berpisah," kata Samuel di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Samuel Pangerapan mengungkapkan bahwa pengunduruan diri ini sudah disampaikan secara lisan sejak awal Juli, dan telah mengirimkan surat resmi kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi. Per hari ini, Samuel sudah tidak lagi menjabat sebagai Ditjen Aptika Kominfo.

"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin (Rabu, 3 Juli 2024), kepada Menteri Kominfo," tuturnya.

"Terima kasih atas kerja samanya yang telah terjalin selama ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju," sambung Samuel.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
