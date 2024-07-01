Ariel Noah Pamer Motor Pertamanya Suzuki RGR 150, Ungkap Sering Kebut-kebutan

JAKARTA - Musikus Ariel Noah memamerkan motor pertama yang didapatkannya saat masih berusia belia. Motor tersebut merupakan Suzuki RGR 150 yang sangat populer pada masanya.

Gambar tersebut ditunjukkan Ariel Noah melalui Instagram Story dengan mengikuti tren menunjukkan motor pertama. Terlihat Ariel muda menggunakan kaus berwarna biru dan celana pendek foto di samping motor pertamanya.

Motor tersebut memperlihatkan model motor sport dengan tangki berkelir biru tanpa dilengkapi fairing dan bodi belakang. Tampaknya motor itu sedang dalam perbaikan, terlihat dari gaya Ariel Noah yang sedang memegang kunci-kunci.

Dalam video di kanal YouTube Rans Entertainment, Ariel mengatakan, motor tersebut digunakannya saat masih duduk di bangku SMP. Bahkan ia mengakui motor tersebut kerap digunakannya untuk kebut-kebutan, sehingga ayahnya memintanya untuk mengganti ke motor bebek Suzuki Shogun.

"Shogun! Jadi pas gua SMP kan pakai RG tuh, nah pas kuliah kata bokap, 'udah jangan kebut-kebutan lagi, pakai motor bebek aja'. Nah, jadi motor bebek kuliah gua itu," kata Ariel Noah.