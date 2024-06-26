Redmi Note 14 Pro Tak Akan Miliki Kamera 200 MP seperti Pendahulunya

JAKARTA - Redmi Note 14 Pro dan Pro Plus diperkirakan tidak akan menggunakan kamera utama 200 MP seperti pendahulunya Redmi Note 13 Pro. Menurut bocoran, Note 14 Pro akan hadir dengan sensor 50 MP, yang diharapkan akan memiliki ukuran lebih besar.

Informasi ini datang dari tipster Digital Chat Stasiun (DCS) di China, yang membagikan beberapa detail tentang perangkat yang akan datang di Weibo Redmi Note 14 Pro juga rupanya akan memiliki layar beresolusi “1,5K”, sama seperti Note 13 Pro.

Perangkat ini akan memiliki layar "melengkung mikro ganda", menurut terjemahan, dan jika tidak akan memiliki kamera zoom periskop, menurut laporan GSM Arena.

Menariknya, desain pulau kamera di bagian belakang akan berubah dari generasi sebelumnya, dengan Redmi memilih yang berbentuk elips di tengah, yang seharusnya serupa dengan apa yang saat ini kita lihat pada pencitraan ultra-high-end.

Itulah beberapa detail tentang Redmi Note 14 Pro yang telah bocor hingga hari ini. Redmi Note 14 Series akan dirilis sekira September di China, dengan peluncuran tentatif pada November secara global.

(Rahman Asmardika)