Honda BeAT Baru Resmi Meluncur, Dilengkapi Smart Key dan Alarm Antimaling

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda BeAT series terbaru. Pada Honda Beat versi baru ini, ada smart key dan alarm anti pencurian.

President Director AHM Susumu Mitsuishi mengatakan All New Honda BeAT terbaru semakin kaya dengan fitur fungsional. Desain barunya semakin dapat merepresentasikan gaya hidup mereka yang ingin tampil lebih bergaya.

“Kami mempertahankan desain bodi yang compact dan ramping, sehingga All New Honda BeAT Series mudah dikendarai dan tetap tampil gaya. Kami pun menunjang berbagai kebutuhan pengendaranya dengan fitur kekinian yang memberikan kemudahan, kepraktisan, dan keamanan dalam menemani aktivitas sehari-hari,” ujar Mitsuishi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).

Sementara itu, Executive Vice President Director AHM, Thomas Wijaya mengatakan, penerimaan masyarakat yang sangat baik terhadap Honda BeAT di seluruh Indonesia membuat AHM terus berupaya menghadirkan inovasi dan perubahan sesuai dengan tren masa kini.

“Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia yang terus menjadikan Honda BeAT Series sebagai salah satu pilihan dalam menemani berbagai aktivitas selama lebih dari 15 tahun," ucapnya.

Pihaknya berharap dapat terus menjawab berbagai kebutuhan dan minat konsumen melalui inovasi produk serta memberikan layanan yang berkualitas di seluruh Indonesia.

Pada All New Honda BeAT tipe Deluxe Smart Key dihadirkan fitur keamanan Smart Key. Selain itu, fitur alarm disematkan pada All New Honda BeAT tipe CBS dan tipe Deluxe Standard. All New Honda BeAT tipe CBS kini dilengkapi Power Charger dengan daya maksimal 12 Watt. Fitur baru lainnya yakni Battery Indicator yang terdapat pada panel meter guna memberikan informasi kondisi accu sepeda motor.