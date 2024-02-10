Ilmuwan China Kenalkan Bocah AI Pertama di Dunia, Perilaku dan Emosinya seperti Manusia

JAKARTA - Sekelompok ilmuwan China telah menciptakan bocah artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan pertama di dunia. Bocah AI itu diklaim memiliki perilaku dan kemampuan emosional seperti manusia berusia tiga atau empat tahun.

Sebagaimana dihimpun dari Metro, Sabtu (10/2/2024), model bocah AI tersebut diberi nama Tong Tong atau dalam bahasa Inggris berarti gadis kecil. Bocah AI tersebut diciptakan Institut Kecerdasan Buatan Umum Beijing (BIGAI).

Meski memiliki perilaku seperti balita, Tong Tong mempunyai kemampuan mengingat yang luar biasa. BIGAI berpendapat, melalui interaksi manusia lebih lanjut, Tong Tong dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya.

Ia juga punya kemampuan menafsirkan emosi manusia bahkan mencakup kemampuan mengidentifikasi dan mengomunikasikan perasaan seperti kebahagiaan, kemarahan, dan kesedihan serta bereaksi secara tepat terhadap keadaan emosi orang lain.

BACA JUGA: 4 Bocah di China Berhasil Ciptakan Robot Humanoid Terkecil di Dunia

Tong Tong diperkenalkan di Frontiers of General Artificial Intelligence Technology di Beijing bulan lalu. Pengunjung dapat berinteraksi dengan Tong Tong. Pengunjung dapat menyaksikannya kehebatannya sebagai bocah AI pertama di dunia.