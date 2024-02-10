Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan China Kenalkan Bocah AI Pertama di Dunia, Perilaku dan Emosinya seperti Manusia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |16:36 WIB
Ilmuwan China Kenalkan Bocah AI Pertama di Dunia, Perilaku dan Emosinya seperti Manusia
Ilmuwan China kenalkan bocah AI pertama di dunia. (BIGAI)
A
A
A

JAKARTA - Sekelompok ilmuwan China telah menciptakan bocah artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan pertama di dunia. Bocah AI itu diklaim memiliki perilaku dan kemampuan emosional seperti manusia berusia tiga atau empat tahun.

Sebagaimana dihimpun dari Metro, Sabtu (10/2/2024), model bocah AI tersebut diberi nama Tong Tong atau dalam bahasa Inggris berarti gadis kecil. Bocah AI tersebut diciptakan Institut Kecerdasan Buatan Umum Beijing (BIGAI).

Meski memiliki perilaku seperti balita, Tong Tong mempunyai kemampuan mengingat yang luar biasa. BIGAI berpendapat, melalui interaksi manusia lebih lanjut, Tong Tong dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya.

Ia juga punya kemampuan menafsirkan emosi manusia bahkan mencakup kemampuan mengidentifikasi dan mengomunikasikan perasaan seperti kebahagiaan, kemarahan, dan kesedihan serta bereaksi secara tepat terhadap keadaan emosi orang lain.

Tong Tong diperkenalkan di Frontiers of General Artificial Intelligence Technology di Beijing bulan lalu. Pengunjung dapat berinteraksi dengan Tong Tong. Pengunjung dapat menyaksikannya kehebatannya sebagai bocah AI pertama di dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558/wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114/wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156455/ai-sLPp_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Perpres Atur Penggunaan AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement