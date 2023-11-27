Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Watch Fit Special Edition Resmi Dijual Lebih Murah di Indonesia

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |14:41 WIB
Huawei Watch Fit Special Edition Resmi Dijual Lebih Murah di Indonesia
Huawei Watch Fit SE (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Huawei kembali merilis wearable terbaru mereka dalam produk Huawei Watch Fit Special Edition (SE). Menariknya harga yang ditawarkan lebih terjangkau ketimbang di Inggris atau China beberapa waktu lalu.

"Ada sejumlah fitur baru yang kami hadirkan Watch Fit SE. Beratnya hanya 21gram sehingga nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas olahraga," kata Edy Supartono,Training Director Huawei Device Indonesia, Senin (27/11/2023).

Lebih lanjut perangkat ini memiliki layar AMOLED 1,64 inci dengan resolusi 456x280. Layarnya memiliki ratio 70% ke body jam dengan menampilkan 326PPL serta 16,7 juta warna.

Beda dengan generasi sebelumnya, perangkat anyar ini sudah memiliki Huawei TruSeen 5.0 AI yang diklaim lebih akurat 10% untuk pemantaukan kesehatan dan pelacakan tidur. Seperti halnya Huawei Watch GT4, Huawei Watch Fit SE juga sudah dibekali 100 lebih mode olahraga yang dapat disesuaikan pengguna.

Huawei Watch Fit SE dapat bertahan hingga 1 hari dengan pengisian daya cepat selama lima menit saja. Sementara untuk pengisisan dari 0% ke 100%, pengguna dapat melakukannya dalam waktu 45 menit.

Huawei menyebut baterai perangkat ini bisa bertahan hingga 6-9 hari untuk penggunaan biasa. Sementara jika fitur Always On Display (AOD) diaktifkan, perangkat ini mampu bertahan sekitar 3 hari.

Halaman:
1 2
      
