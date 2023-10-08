Honda BeAT Edisi Terbatas Diluncurkan, Usung Livery Tri-Color

MANILA - Honda Filipina Inc (HPI) meluncurkan Honda BeAT edisi khusus untuk merayakan 50 tahun kehadiran Honda di pasar setempat. Skuter matik ini juga dijual terbatas dengan livery khusus.

Melansir laman resmi Honda Filipina, Honda BeAT 50th Anniversary mengusung livery tri-color. Honda menyematkan tulisan 50th berwarna emas pada tameng atau bodi depan dan juga sayap.

BACA JUGA: 10 Mobil Bekas Murah Harga Dibawah Rp50 Juta Ada Merek Honda hingga Mitsubishi

Namun, secara keseluruhan desain dan bentuk Honda BeAT masih dipertahankan seperti model sebelumnya. Di mana skutik ini memiliki dimensi yang mungil dengan lekukan mematah yang membuatnya terlihat sporty.

Selain penggunaan tiga warna, putih, biru, dan merah pada bodi, velg Honda BeAT edisi khusus ini juga dikelir dengan warna cokelat. Selain itu, tidak ada lagi yang membedakan motor tersebut dengan model standarnya.

Presiden Direktur PT HPI, Sayaka Arai mengatakan Honda BeAT edisi khusus dihadirkan sebagai penanda kesuksesan Honda di Filipina. Ini membuktikan selama 50 tahun, mereka tetap menjadi salah satu produsen terbaik di sana.

“2023 adalah tahun yang penting bagi HPI, karena kami merayakan hari jadi yang ke-50 sebagai perusahaan manufaktur di Filipina. Sesuai komitmennya, kami selalu menghadirkan kegembiraan mobilitas kepada setiap masyarakat Filipina. Honda tidak pernah berhenti dalam menciptakan dan menyediakan produk berkualitas tinggi terutama untuk pasar anak muda,” kata Arai dikutip dari ABS-CBN.

“Kami dengan bangga mengumumkan bahwa model-model baru ini diproduksi secara lokal di pabrik Honda di Batangas, untuk lebih memenuhi peningkatan permintaan pelanggan Filipina dan memperkuat posisi merek Honda sebagai produsen sepeda motor terkemuka di negara ini,” sambungnya.

Honda BeAT edisi khusus ini juga menggunakan mesin yang sama, yakni satu silinder berkapasitas 110 cc SOHC dengan teknologi PGM-FI. Mesin ini dapat mengeluarkan tenaga 9,0 PS dan torsi puncai 9,3 Nm.

Fitur yang tersemat pada motor ini adalah panel instrumen semi-digital, start/stop system, soket pengisian daya ponsel, dan sistem pengereman ganda atau Combi Brake System (CBS).

Soal harga, Honda BeAT 50th Anniversary dibanderol 74.400 peso atau setara Rp20,5 jutaan. Skutik edisi khusus itu juga dijual secara terbatas, yang hanya tersedia hingga akhir tahun ini.