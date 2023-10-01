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Kontes Modifikasi Toyota Rangga Concept Makin Sengit, 15 Peserta Berebut Gelar Juara

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:19 WIB
Kontes Modifikasi Toyota Rangga Concept Makin Sengit, 15 Peserta Berebut Gelar Juara
Toyota Rangga Concept (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kontes modifikasi Toyota Rangga Concept semakin sengit. Setelah hampir dari 300 peserta bersaing, kini tersisa 15 peserta terbaik yang siap berebut gelar juara ajang bertajuk Design Modification Contest Rangga Concept (DigiModz) tersebut.

Dalam gelaran Indonesia Modification and Lifestyle Expo (IMX) 2023 yang berlangsung di JCC Senayan pada Sabtu (30/9/2023), Head of Interactive Communication PT Toyota-Astra Motor (TAM), Dimas Aska mengatakan bahwa mereka siap untuk bersaing di level selanjutnya.

Ke-15 peserta yang tergabung dalam tiga kategori desain, yaitu Business, Public Service dan Lifestyle akan memperebutkan posisi sembilan besar untuk nantinya kembali disaring hingga tersisa tiga pemenang yang akan mewujudkan desainnya secara langsung di Rangga Concept.

"Sejak tanggal 11 Agustus, ada ratusan desain yang telah kami terima dan setelah melewati proses penjurian yang sangat ketat. Saat ini terpilih sebanyak 15 peserta yang akan memperebutkan 9 besar lalu 3 besar untuk berkolaborasi dengan bulder pada tahun depan," kata Dimas.

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