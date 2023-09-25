BYD Rilis YangWang U8 Rp2 Miliar, Intip Kemampuannya

JAKARTA – Mobil listrik asal China identik dengan harganya yang murah, tapi memiliki fitur yang lengkap.

Tapi, berbeda dengan BYD yang menambah line up mobil ramah lingkungan dengan merilis YangWang U8 dengan harga Rp2 miliaran.

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Melansir CarNewsCina, Senin (25/9/2023), YangWang merupakan brand premium yang berada di bawah naungan BYD. U8 yang diluncurkan ada dua versi, yakni Premium Edition dan Off-road Master Edition, yang akan mulai dikirimkan pada Oktober mendatang.

Secara tampilan, YangWang U8 mengingatkan pada desain mobil asal Inggris, Land Rover, dengan bentuk yang mengotak. Profil ban yang digunakan juga cukup besar, dengan bodi yang gagah sehingga memberikan kesan tampilan yang maskulin.

Untuk ban cadangan, mengusung konsep konde atau digantung di pintu belakang yang memperkuat kesan SUV. Hal tersebut juga berguna untuk ruang penyimpanan atau bagasi yang lebih luas karena tidak ada ban serep yang biasa diletakkan di lantai belakang.

Dari segi ukuran, YangWang U8 memiliki panjang 5.319 mm, lebar 2.050 mm, tinggi 1.930 mm, dengan jarak sumbu roda 3.050 mm. Mobil listrik asal China ini lebih panjang 502 mm, 137 lebih sempit, dan 39 mm lebih pendek dibandingkan Mercedes-Benz G-Class.

Mobil ini menggunakan platform e4 dan dilengkapi dengan sistem kontrol bodi hidrolik Disus-P yang memungkinkan kendaraan naik dan turun hingga 150 mm. Seluruh prosesnya dikendalikan secara elektronik hanya dengan memencet satu tombol.

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Meski terbilang cukup panjang, lebih dari 5 meter, tapi mobil ini hanya bisa diisi 5 penumpang dan tak menawarkan opsi baris ketiga. Berdasarkan data yang dirilis MIIT, mobil ini memiliki bobot kotor 3.985 kg.