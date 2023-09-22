Polytron T-Rex Siap Mengaspal, Bawa Tampilan Gagah dan Fitur Canggih

JAKARTA - Motor listrik yang beredar sejauh ini meninggalkan kesan skutik yang memiliki fisik kecil dan ringkas, jauh dari kesan gagah.

Tapi tidak selalu demikian, setidaknya ini terlihat dari unit motor listrik terbaru Polytron yang siap meluncur dalam waktu dekat ini, yakni T-Rex.

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Menurut bocoran yang diterima oleh tim Okezone.com, bahwa motor ini bakal meluncur November 2023 mendatang, dan sekaligus menjadi bukti Polytron jadi pabrikan motor listrik yang patut diperhitungkan, di usianya yang baru saja menginjak 48 tahun.

"Perusahaan ingin mempererat hubungan dengan berbagai elemen masyarakat dengan tetap fokus kepada inovasi, durabilitas, hemat energi, dan teknologi modern," kata Albert Fleming, General Manager Polytron, dikutip Jumat (22/9/2023).

"Dengan semangat ingin memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan tetap terjaga dan terus berdampak positif pada masyarakat," ucapnya lebih lanjut.

Kehadiran T-Rex nanti bakal melengkapi jajaran motor listrik Polytron, yang sejauh ini baru mengaspal dua model, yakni Fox-R dan Evo.

Sebagai catatan, Polytron T-Rex sebelumnya sudah pernah diperkenalkan dalam bentuk prototype di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022, secara tampilan motor listrik ini sangat gagah dengan fisik bongsornya.

Polytron T-Rex juga memiliki fitur menarik seperti pencahayaan LED dan mode berkendara.