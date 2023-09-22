Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Polytron T-Rex Siap Mengaspal, Bawa Tampilan Gagah dan Fitur Canggih

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:48 WIB
Polytron T-Rex Siap Mengaspal, Bawa Tampilan Gagah dan Fitur Canggih
Motor listrik Polytron T-Rex. (Doc. Polytron)
A
A
A

JAKARTA - Motor listrik yang beredar sejauh ini meninggalkan kesan skutik yang memiliki fisik kecil dan ringkas, jauh dari kesan gagah.

Tapi tidak selalu demikian, setidaknya ini terlihat dari unit motor listrik terbaru Polytron yang siap meluncur dalam waktu dekat ini, yakni T-Rex.

 BACA JUGA:

Menurut bocoran yang diterima oleh tim Okezone.com, bahwa motor ini bakal meluncur November 2023 mendatang, dan sekaligus menjadi bukti Polytron jadi pabrikan motor listrik yang patut diperhitungkan, di usianya yang baru saja menginjak 48 tahun.

"Perusahaan ingin mempererat hubungan dengan berbagai elemen masyarakat dengan tetap fokus kepada inovasi, durabilitas, hemat energi, dan teknologi modern," kata Albert Fleming, General Manager Polytron, dikutip Jumat (22/9/2023).

"Dengan semangat ingin memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan tetap terjaga dan terus berdampak positif pada masyarakat," ucapnya lebih lanjut.

Kehadiran T-Rex nanti bakal melengkapi jajaran motor listrik Polytron, yang sejauh ini baru mengaspal dua model, yakni Fox-R dan Evo.

Sebagai catatan, Polytron T-Rex sebelumnya sudah pernah diperkenalkan dalam bentuk prototype di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022, secara tampilan motor listrik ini sangat gagah dengan fisik bongsornya.

Polytron T-Rex juga memiliki fitur menarik seperti pencahayaan LED dan mode berkendara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/53/3137285/motor_listrik-Q41z_large.jpg
Pemerintah Segera Rilis Subsidi untuk Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/52/3136952/motor_listrik_honda-pLxt_large.jpg
79 Pabrik Kendaraan Listrik Berdiri di RI, Investasinya Tembus Rp5,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/53/3134017/motor_listrik_honda-3ZCL_large.jpg
Produksi Motor Listrik di Indonesia Ditargetkan Capai 9 Juta Unit pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/53/3051685/motor_listrik_ola_roadster-hzBm_large.jpg
Motor Listrik dengan Jarak Tempuh 579 Km Meluncur, Kecepatan Maksimal 194 Km Per Jam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/53/3015257/motor_listrik-fJ6L_large.jpg
Kian Menipis, Kuota Subsidi Motor Listrik 2024 Tinggal 40 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/53/2950250/kenapa-penjualan-motor-subsidi-belum-sesuai-harapan-hNlMIRkibj.jpg
Kenapa Penjualan Motor Subsidi Belum Sesuai Harapan?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement