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NamX Luncurkan Mobil Hidrogen Premium, Mampu Tempuh 1.499 Km

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |13:49 WIB
NamX Luncurkan Mobil Hidrogen Premium, Mampu Tempuh 1.499 Km
Mobil hidrogen NamX. (Doc. NamX)
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JAKARTA – Tidak hanya mobil berbasis listrik, teknologi hidrogen juga dapat digunakan untuk mencapai netralitas karbon tapi tetap mempertahankan mesin pembakaran internal.

NamX dan Pininfarina merancang SUV hidrogen premium pertama di dunia. NamX merupakan salah satu pendatang baru di industri otomotif, menciptakan terobosan dengan pendekatan inovatifnya menuju mobilitas berkelanjutan.

Produsen asal Prancis ini membuktikan komitmennya untuk menjadikan hidrogen ramah lingkungan dapat diakses secara universal. NamX mengubah paradigma desain SUV tradisional, berkolaborasi dengan Pininfarina untuk mengembangkan kendaraan bertenaga hidrogen dengan lekukan modern dan estetika canggih.

Melansir Motor1, desain mobil hidrogen NamX menonjol dengan sistem tangki inovatif yang dapat dilepas. Dimasukkannya teknologi yang dipatenkan ini menjadikan NamX sebagai pengubah permainan dalam domain mobilitas bersih.

Kendaraan ini menampung enam kapsul hidrogen di bagian belakangnya, memastikan jangkauan yang luas antara 700 hingga 800 kilometer. Bahkan, bisa mencapai 932 mil atau sekitar 1.499 km.

Pengguna SUV NamX akan mendapatkan fleksibilitas dalam mengisi ulang kapsul ini. Mereka memiliki opsi untuk mengisi ulang di stasiun pengisian hidrogen, menerima pengiriman, atau memperoleh dari CapXtores

Menairknya, pengisian ulang setiap kapsul bahan bakar hidrogen hanya memerlukan waktu 5 detik. Jelas hal ini sangat menggiurkan, ketimbang mengisi daya baterai pada kendaraan listrik yang membutuhkan waktu berjam-jam.

Soal performa, NamX dikabarkan memiliki tenaga 300 hp yang dilengkapi dengan dua pilihan sistem penggerak. Dengan sistem penggerak roda belakang, NamX mampu melaju dengan kecepat hingga 200 km/jam, dan untuk 0-100km/jam hanya butuh 6,5 detik.

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