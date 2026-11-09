Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Nvidia Luncurkan Penyelidikan Setelah CEO Jensen Huang Akui Hubungan dengan Terduga Mata-Mata Tiongkok

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |14:31 WIB
Nvidia Luncurkan Penyelidikan Setelah CEO Jensen Huang Akui Hubungan dengan Terduga Mata-Mata Tiongkok
CEO Nvidia Jensen Huang.
A
A
A

NEW YORK - Perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat (AS), Nvidia, telah memulai penyelidikan independen menyusul laporan bahwa CEO-nya, Jensen Huang, menjalin hubungan dengan seseorang yang diduga sebagai mata-mata Tiongkok.

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa dewan direksi tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa rahasia perusahaan atau keamanan nasional telah terancam. Mereka menambahkan bahwa sang CEO tetap berkomitmen untuk terus memimpin perusahaan.

Secara terpisah, Jensen Huang mengakui telah "tidak setia" kepada istrinya dan meminta maaf karena telah menyakiti hati sang istri serta anak-anak mereka.

Menurut laporan New York Times, pejabat intelijen AS meyakini bahwa seorang pebisnis wanita asal Tiongkok bernama Alice Huang—yang memiliki hubungan dekat dengan Jensen Huang—merupakan mata-mata untuk Beijing.

Jensen Huang menyatakan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas tindakannya, seraya mengakui bahwa ia telah gagal memenuhi tanggung jawabnya terhadap para karyawan, dewan direksi, dan pemegang saham Nvidia.

"Saya tidak setia kepada istri saya. Tindakan saya telah menyakiti hati dia dan anak-anak kami. Tidak ada alasan apa pun untuk membenarkan perbuatan saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Huang, sebagaimana dilansir BBC.

"Terkait kekhawatiran mengenai keamanan nasional yang muncul dalam pemberitaan, Dewan Direksi Nvidia telah memulai penyelidikan independen. Saya mendukung penyelidikan tersebut dan akan bekerja sama sepenuhnya," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/18/3252929//viral-M1B0_large.jpg
Bos Nvidia Jensen Huang Terseret Operasi Intelijen, Diduga Selingkuh dengan Mata-Mata China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/18/3243166//ilustrasi-uUCa_large.jpg
AS Hampir Picu Perang dengan China Gara-Gara Laporan Intelijen yang Disusun AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/16/3233211//robot_humanoid_unitree-eE0F_large.jpg
AS Larang Impor Robot Humanoid China, Sebut Ancaman Keamanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/18/3220445//presiden_as_donald_trump_dan_presiden_china_xi_jinping-y4L9_large.jpg
Isu Pasokan Senjata ke Iran Makin Perkeruh Hubungan China dan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/18/3220001//presiden_as_donald_trump_dan_presiden_china_xi_jinping-JTQp_large.jpg
Pertemuan Trump dan Xi Jinping Soroti Narasi Tantangan Jebakan Thucydides
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/18/3218864//lui_jianwang_dinyatakan_bersalah_menjalankan_kantor_polisi_rahasia_china_di_new_york-mQNh_large.jpg
Terbukti Agen Asing, Pria China Dinyatakan Bersalah Jalankan Kantor Polisi Rahasia di New York
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement