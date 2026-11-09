Nvidia Luncurkan Penyelidikan Setelah CEO Jensen Huang Akui Hubungan dengan Terduga Mata-Mata Tiongkok

NEW YORK - Perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat (AS), Nvidia, telah memulai penyelidikan independen menyusul laporan bahwa CEO-nya, Jensen Huang, menjalin hubungan dengan seseorang yang diduga sebagai mata-mata Tiongkok.

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa dewan direksi tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa rahasia perusahaan atau keamanan nasional telah terancam. Mereka menambahkan bahwa sang CEO tetap berkomitmen untuk terus memimpin perusahaan.

Secara terpisah, Jensen Huang mengakui telah "tidak setia" kepada istrinya dan meminta maaf karena telah menyakiti hati sang istri serta anak-anak mereka.

Menurut laporan New York Times, pejabat intelijen AS meyakini bahwa seorang pebisnis wanita asal Tiongkok bernama Alice Huang—yang memiliki hubungan dekat dengan Jensen Huang—merupakan mata-mata untuk Beijing.

Jensen Huang menyatakan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas tindakannya, seraya mengakui bahwa ia telah gagal memenuhi tanggung jawabnya terhadap para karyawan, dewan direksi, dan pemegang saham Nvidia.

"Saya tidak setia kepada istri saya. Tindakan saya telah menyakiti hati dia dan anak-anak kami. Tidak ada alasan apa pun untuk membenarkan perbuatan saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Huang, sebagaimana dilansir BBC.

"Terkait kekhawatiran mengenai keamanan nasional yang muncul dalam pemberitaan, Dewan Direksi Nvidia telah memulai penyelidikan independen. Saya mendukung penyelidikan tersebut dan akan bekerja sama sepenuhnya," lanjutnya.