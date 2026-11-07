Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Digispace 2026 Dorong Akselerasi Talenta Digital dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |12:46 WIB
Digispace 2026 Dorong Akselerasi Talenta Digital dan Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan, Muhammad Risal.
A
A
A

GIANYAR - Kegiatan Digispace 2026 menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan literasi digital, pengembangan talenta, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di tengah perkembangan era transformasi digital. Kegiatan ini digelar di SereS Springs Resort, Gianyar, Bali.

Program yang diinisiasi oleh Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan ini bertujuan memberikan pengalaman praktik teknologi kepada masyarakat, memperluas pemanfaatan akses internet di berbagai segmen masyarakat, serta meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai kecerdasan artifisial.

“Program ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan talenta digital Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan, Muhammad Risal, Sabtu (7/11/2026).

“Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi dan mengakselerasi peningkatan literasi serta pemanfaatan teknologi AI secara produktif di berbagai lapisan masyarakat,” ujarnya.

Digispace 2026 diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, khususnya dalam mengenal, mengembangkan, serta memanfaatkan teknologi AI secara produktif dan bertanggung jawab.

Tidak hanya menghadirkan diskusi dan pertukaran wawasan, Digispace 2026 juga memberikan pengalaman langsung melalui AI Experience. Pada sesi ini, peserta berkesempatan untuk mengenal dan mencoba berbagai pemanfaatan teknologi AI secara langsung.

Pengalaman tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana teknologi AI digunakan sebagai alat bantu dalam menghasilkan ide kreatif, mengembangkan konten digital, serta menciptakan solusi inovatif di berbagai bidang.

Sebagai upaya memperluas ruang kreativitas dan partisipasi masyarakat, Digispace 2026 juga menyelenggarakan Lomba Pembuatan Film Pendek (Short Movie) yang terbuka bagi seluruh peserta di Indonesia. Kompetisi ini mengajak generasi muda dan masyarakat untuk menuangkan gagasan, kreativitas, serta perspektif mereka mengenai masa depan Indonesia melalui karya film pendek berbasis kreativitas digital.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251847//pemerintah-U3Tt_large.jpg
Pemerintah Siapkan Kuota PPG 40 Ribu Guru dan Dorong Penguatan Kompetensi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248170//viral-jF7X_large.jpg
Kepala BSSN Dorong Penguatan Antisipasi Serangan Siber Berbasis AI di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/320/3244377//peruri-mowO_large.jpg
Talenta Muda Didorong Perkuat Ekosistem Chip RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3244002//dirjen_paud_dikdas_pnfi_gogot_suharwoto_meraih_penghargaan_apresiasi_ijti-OZvA_large.jpg
Dirjen PAUD Dikdas PNFI Raih Penghargaan IJTI 2026 Atas Kontribusi Transformasi Komunikasi Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243916//ai-NT6y_large.jpg
Ini Cara Siapkan Talenta Digital RI Sambut Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/16/3243732//presiden_amerika_serikat_donald_trump-DbJY_large.jpg
Trump Umumkan Ganti Nama AI Menjadi Kecerdasan Super (SI)
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement