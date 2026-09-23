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Trump Umumkan Ganti Nama AI Menjadi Kecerdasan Super (SI)

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |15:03 WIB
Trump Umumkan Ganti Nama AI Menjadi Kecerdasan Super (SI)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato di Sidang Majelis Umum PBB Ke-81 di New York, AS. (Foto: X)
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NEW YORK – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya mengganti nama kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi kecerdasan super atau Super Intelligence (SI) dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB, di New York, Selasa (22/9/2026).

"Selamat datang di dunia baru kecerdasan super—SI," kata Trump dalam pidatonya, sebagaimana dilansir BBC.

Dengan pengumuman ini, dokumen pemerintah AS ke depannya akan menggunakan istilah "Super Intelligence (SI)", menggantikan kecerdasan buatan (AI). Trump juga mengulangi pernyataannya sebelumnya bahwa peringatan mengenai AI hanyalah sebuah hoaks.

"Mulai saat ini, semua dokumen Amerika Serikat—dan diharapkan juga dokumen dunia—akan diubah untuk menggunakan istilah 'super' yang jauh lebih akurat, alih-alih 'buatan'. Jadi, istilahnya adalah kecerdasan super," ujar Trump.

"Saya tidak akan menghambat pertumbuhan sesuatu yang akan menjadi lebih besar daripada revolusi industri," katanya.

Pengumuman ini menyusul jajak pendapat yang dilakukan Trump di media sosialnya, di mana dia meminta para pengikutnya untuk memberikan suara pada nama-nama baru potensial lainnya bagi AI. Beberapa nama lain yang diajukan di antaranya superior intelligence, extreme intelligence, dan supreme intelligence.

(Rahman Asmardika)

      
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