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iPhone 18 Pro Burgundy Resmi Rilis di Indonesia, Ini Cara Dapat Cicilan Ringan Mulai 2 Jutaan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |15:43 WIB
iPhone 18 Pro Burgundy Resmi Rilis di Indonesia, Ini Cara Dapat Cicilan Ringan Mulai 2 Jutaan
iPhone 18 Pro Burgundy. (Foto: dok ist)
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JAKARTA - Kehadiran iPhone 18 Pro dengan varian warna Burgundy yang elegan resmi menarik perhatian para pecinta gadget di Indonesia. Peningkatan spesifikasi serta desain premiumnya membuat ponsel flagship ini jadi incaran utama untuk menunjang performa harian maupun gaya hidup. 

Namun, membayarnya secara tunai sekaligus tentu membutuhkan pengeluaran kas yang sangat besar. Menggunakan opsi cicilan iPhone melalui platform pembiayaan digital terpercaya menjadi strategi paling tepat agar kamu bisa segera membawa pulang perangkat impian ini dengan angsuran ringan mulai Rp2.291.583 per bulan.

Skema Promo Bunga 0% di Erafone dan Urban Republic

Membeli ponsel pintar flagship kelas atas kini makin terjangkau berkat hadirnya skema kemitraan yang menguntungkan di mitra retail resmi. Di Erafone, tersedia pilihan paket promo menarik seperti Triple 0 yang menawarkan bunga 0%, bebas biaya admin, uang muka mulai Rp0, hingga fasilitas Free Waiver 1 Month. 

Sementara itu, bagi kamu yang bertransaksi di outlet Urban Republic hingga 31 Oktober 2026, tersedia promo Triple Zero khusus pembelian seri iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max dengan tenor 12 bulan tanpa biaya administrasi. Memanfaatkan skema promo cicilan iPhone ini membuat estimasi pembayaran bulananmu menjadi jauh lebih hemat dan transparan.

Kemudahan Kredit iPhone Melalui Kredivo

Sebagai penyedia fasilitas pembayaran yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2018, Kredivo mempermudah proses belanja langsung di toko fisik secara praktis. 

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