ASUS ROG XBOX Ally X20 Usung Layar OLED 7,4 Inci 120Hz, Ini Spesifikasi Lengkapnya

JAKARTA - ASUS Republic of Gamers (ROG) memperkenalkan perangkat handheld gaming PC terbarunya, ROG XBOX Ally X20, di Indonesia. ROG XBOX Ally X20 edisi 2026 ini hadir dengan layar monitor yang lebih besar serta desain yang ringkas dan nyaman.

Untuk performa, ROG XBOX Ally X20 dibekali prosesor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme dengan 8 core dan 16 thread, serta AMD Radeon™ 890M Graphics. Perangkat ini juga dilengkapi memori 24GB LPDDR5X dan penyimpanan SSD 1TB PCIe 4.0 untuk mendukung kebutuhan bermain berbagai game PC.

Imersi dalam bermain game ditunjang kualitas visual dari layar ROG Nebula HDR Display berpanel OLED berukuran 7,4 inci dengan resolusi FHD (1920 x 1080) dan refresh rate 120Hz.

Teknologi OLED pada layar ini memungkinkan tampilan warna hitam yang lebih pekat dan kontras yang tinggi, sehingga detail pada area gelap dalam game dapat terlihat lebih jelas. Dukungan VESA DisplayHDR True Black 1400, Dolby Vision®, serta cakupan warna DCI-P3 100% turut menunjang kualitas visual yang ditampilkan.

Untuk menjaga tampilan tetap nyaman saat digunakan di berbagai kondisi pencahayaan, layar perangkat ini dilengkapi lapisan anti-refleksi Corning® DXC. Lapisan tersebut membantu mengurangi pantulan cahaya, sehingga tampilan layar tetap lebih mudah dilihat ketika bermain di ruangan terang.

Kombinasi layar OLED, refresh rate tinggi, dan teknologi pendukung ini memberikan pengalaman imersif yang dibutuhkan gamer.

Kontrol Responsif dan Akurat untuk Berbagai Genre Game

Kontrol juga menjadi bagian penting dalam bermain game, terutama pada game yang memerlukan gerakan dan input yang responsif dan akurat. ROG XBOX Ally X20 menggunakan TMR Joysticks yang memanfaatkan sensor magnetik tanpa kontak fisik, yang dirancang untuk mengurangi risiko stick drift yang dapat terjadi akibat keausan komponen pada mekanisme joystick konvensional.