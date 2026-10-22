EA Tutup Studio Gim Legendaris Bioware, PHK 400 Karyawan

JAKARTA - Electronic Arts (EA) menutup studio game legendaris BioWare, yang berada di balik waralaba sukses dan ikonik seperti Dragon Age, Baldur's Gate, dan Mass Effect. Penutupan ini diumumkan hanya beberapa minggu setelah akuisisi perusahaan tersebut oleh sebuah konsorsium firma rampung dan statusnya berubah menjadi perusahaan privat.

EA menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menata ulang bisnis demi mendorong “pertumbuhan berkelanjutan” serta menentukan prioritas ulang terhadap proyek-proyek dalam portofolio gim mereka yang akan datang. Sebagai bagian dari upaya perampingan ini, EA dikabarkan akan memangkas 400 posisi pekerjaan di seluruh perusahaan.

Langkah pengurangan tenaga kerja, yang pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg pada Rabu (21/10/2026), berujung pada penutupan BioWare—sebuah studio gim bersejarah yang pernah menggarap judul-judul legendaris penentu arah industri, seperti Baldur's Gate dan Star Wars: Knights of the Old Republic, sebelum meraih kesuksesan lebih luas melalui waralaba Dragon Age dan Mass Effect.

EA juga mengumumkan pembatalan gim Mass Effect berikutnya, yang saat itu tengah dalam tahap pengembangan awal oleh sebuah tim kecil di BioWare. Menurut laporan Bloomberg yang mengutip sumber internal perusahaan, seluruh anggota tim BioWare yang berjumlah sekitar 50 orang akan diberhentikan.

“BioWare adalah studio legendaris yang turut mendefinisikan genre permainan peran (RPG), dan kami tidak mengambil keputusan ini dengan mudah,” ujar EA dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Gadgets 360.

“Selama lebih dari 30 tahun, BioWare bukan sekadar studio. Tempat ini telah menjadi rumah bagi para pencerita, pengembang, dan para pemain yang menghidupkan dunia-dunia ciptaan kami,” tulis BioWare dalam sebuah pesan yang dibagikan melalui berbagai platform media sosial.

“Kini, setelah lebih dari tiga dekade berbagi petualangan, BioWare resmi ditutup dan pengembangan awal untuk proyek Mass Effect berikutnya pun dihentikan. Tidaklah mudah untuk menuliskan kata-kata ini. Fokus kami saat ini tertuju pada tim kami yang sangat berbakat—mereka yang telah mencurahkan segenap hati ke dalam gim-gim ini—serta saling memberikan dukungan satu sama lain selama masa transisi ini.”