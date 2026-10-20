Daftar 5 PO Bus yang Punya Double Decker Terbanyak di Indonesia

JAKARTA - Daftar 5 PO bus yang punya double decker terbanyak di Indonesia bakal diulas di artikel ini. Perusahaan otobus (PO) di Indonesia terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan penumpang.

Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan bus double decker atau bus tingkat yang dibangun di atas sasis premium dan digarap karoseri ternama. Armada ini melayani berbagai rute di Pulau Jawa dengan jumlah unit yang berbeda-beda di tiap PO.

Berikut lima PO bus dengan armada double decker terbanyak di Indonesia, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (20/10/2026):

1. PO Rosalia Indah

Menurut data dari profil perusahaan di situs resmi Rosalia Indah. setidaknya mengoperasikan 389 armada bus, termasuk 50 unit double decker. Saat armadanya mencapai 21 unit, Rosalia Indah meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai perusahaan otobus AKAP dengan armada double decker terbanyak yang dilayani pramugara dan pramugari. Setiap bus memiliki tiga kelas layanan, yakni first class berupa kursi sleeper, super top, dan executive plus.

2. PO Lorena-Karina

Lorena dan Karina berada dalam satu grup di bawah PT Eka Sari Lorena Tbk. Keduanya menawarkan layanan kelas atas di setiap rute. Gabungan armada double decker mereka berjumlah 17 unit untuk melayani berbagai tujuan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur.

3. PO Gunung Harta

PO yang dikenal dengan bus berwarna hijau ini setidaknya memiliki sembilan unit double decker. Salah satunya adalah bus menggunakan bodi Adiputro Jetbus 3+ SDD dengan sasis Volvo B11R. Unit tersebut melengkapi delapan unit yang dimiliki sebelumnya dan disiapkan untuk rute Jakarta-Malang.