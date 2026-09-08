Samsung Galaxy S26 FE Resmi Diperkenalkan di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA - Samsung telah mengumumkan peluncuran Galaxy S26 FE di Indonesia pada Senin, (7/9/2026). Seperti lini fan edition (FE) Samsung sebelumnya, Galaxy S26 FE juga diposisikan sebagai "entry point" bagi pengguna yang ingin merasakan pengalaman ponsel kelas flagship Samsung dengan harga yang lebih terjangkau.

1. Samsung S26 FE

Galaxy S26 FE menghadirkan fitur AI yang terbaru dari Samsung, bahkan yang belum ada pada Galaxy S26 Series yang diluncurkan sebelumnya. Dari sisi perangkat keras, Galaxy S26 FE juga tidak mengecewakan, terutama pada aspek kamera dan dapur pacu,

Ponsel ini ditenagai prosesor Exynos 2500 3nm buatan Samsung yang dipadukan RAM 8GB dan pilihan penyimpanan internal 128GB, 256GB, atau 512GB. Pada baterai, Galaxy S26 FE menggunakan baterai berkapasitas 4.900mAh yang mendukung 45W wired charging dan 15W wireless charging.

Samsung Galaxy S26 FE (Rahman Asmardika)

Pada kamera belakang, Samsung menyematkan konfigurasi kamera utama 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 12MP, dan telefoto 8MP pada Galaxy S26 FE. Sementara untuk kamera depan, Galaxy S26 FE menggunakan sensor 12MP yang didukung fitur Horizontal Lock dan Wider Field of View.

Dari sisi perangkat lunak, Galaxy S26 FE hadir dengan sistem operasi Android 17 dan antarmuka One UI 9 buatan Samsung. Samsung berkomitmen untuk memberikan peningkatan sistem operasi dan pembaruan keamanan selama tujuh tahun untuk perangkat ini. Perangkat lunak ini mengintegrasikan beberapa fitur AI, seperti Circle to Search untuk pencarian berbasis konten layar, Photo Assist untuk penyuntingan gambar generatif, dan My FanCam yang secara otomatis melacak serta membingkai subjek dalam video grup. Selain itu, ponsel ini dilengkapi dengan fitur Smart Switch yang telah diperbarui untuk mempermudah transfer data melalui kode QR, serta menyertakan uji coba Google AI Pro selama enam bulan.

2. Fitur My FanCam

Samsung untuk pertama kalinya menghadirkan fitur My FanCam pada Galaxy S26 Series di Galaxy S26 FE. Fitur ini sebelumnya baru hadir pada Galaxy Z8 Series Fitur ini sangat cocok untuk digunakan saat merekam momen konser atau berbagai acara dan berkerja dengan mengikuti salah satu objek yang tertangkap dalam video.