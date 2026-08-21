Emergent Luncurkan 'Building Indonesia', Kampanye Pembuatan Software AI Berhadiah Total Rp800 Juta

JAKARTA - Emergent, platform pembuatan software berbasis AI, turut menyambut Hari Kemerdekaaan Republik Indonesia dengan meluncurkan kampanye 'Building Indonesia'. Kampanye ini merupakan program berskala nasional yang dirancang untuk mendorong para pemilik usaha kecil, UMKM, dan founder bisnis di Indonesa agar mampu mengubah tantangan operasional harian mereka menjadi solusi digital yang siap pakai.

Kampanye 'Building Indonesia' menghadirkan hadiah total 800 juta untuk 100 peserta dengan karya unggulan, sekaligus memberikan apresiasi terhadap ide-ide yang menunjukkan kreativitas, manfaat, dan dampak nyata bagi bisnis. Program ini merupakan respons atas perubahan perilaku pelaku bisnis di Indonesia yang mulai meninggalkan pencatatan manual di buku atau lewat aplikasi pesan singkat, dan beralih membangun software operasional mandiri demi efisiensi bisnis.

Para pelaku usaha yang tertarik bisa mengubah idenya menjadi software dengan memanfaatkan platform Emergent yang dapat melakukannya tanpa memerlukan coding. Pengguna hanya perlu mendeskripsikan masalah menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya, AI akan otomatis memfasilitasi pembuatan software secara utuh, mulai dari User Interface/User Experience (UI/UX), frontend, hingga backend.

​"Di momen Kemerdekaan ini, kami ingin membuat proses 'membangun' menjadi lebih mudah diakses oleh para pengusaha dan pemilik bisnis di Indonesia agar ide mereka bisa terwujud, meskipun mereka tidak punya keahlian teknis," kata Co-Founder dan CEO Emergent dalam keterangan resminya.

Untuk mengikuti kampanye ini peserta perlu melakukan langkah-langkah berikut:

Membuat akun di platform Emergent dan melakukan login Masuk ke menu Home, pilih bagian Profil, lalu klik BUILDers CONTEST Klik opsi Join the Contest. Rancang dan bangun aplikasi sesuai ide bisnis masing-masing peserta Setelah purwarupa selesai, publikasikan aplikasi yang dibuat Pilih opsi Submit Your App. Batas akhir pengumpulan karya ditutup pada 25 Agustus 2026.

Melalui “Building Indonesia,” Emergent ingin mendorong lebih banyak pemilik bisnis di Indonesia untuk berhenti menunggu software dibuatkan untuk mereka dan mulai membangun software yang dibutuhkan bisnis mereka.

​"Setiap bisnis yang sukses di platform kami berawal dari hal yang sama: sebuah ide dan masalah nyata yang dideskripsikan melalui kata-kata, yang kemudian berubah menjadi produk yang berfungsi nyata," kata CEO Emergent.

(Rahman Asmardika)