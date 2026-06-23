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3 Cara Menjaga Aroma Pengharum Mobil Bertahan Lebih Lama

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |11:38 WIB
3 Cara Menjaga Aroma Pengharum Mobil Bertahan Lebih Lama
Pengharum mobil. (Foto: dok ruparupa)
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JAKARTA - Pengharum mobil biasanya digunakan untuk membantu menciptakan suasana berkendara yang lebih nyaman. Namun, aroma pengharum terkadang cepat hilang jika tidak digunakan atau ditempatkan dengan tepat. Agar wanginya dapat bertahan lebih lama, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan.

1. Letakkan Pengharum Mobil di Posisi yang Tepat

Penempatan pengharum mobil dapat mempengaruhi penyebaran dan ketahanan aromanya. Sebaiknya letakkan pengharum di area yang memiliki sirkulasi udara yang baik agar aroma dapat menyebar lebih merata ke seluruh kabin. Dengan posisi yang sesuai, pengharum mobil dapat bekerja lebih maksimal.

2. Jaga Kebersihan Interior Mobil

Kabin mobil yang kotor dapat membuat sebaran aroma pengharum menjadi kurang merata. Debu, sisa makanan, atau kotoran yang menumpuk dapat mempengaruhi kenyamanan udara di dalam kendaraan. Dengan menjaga kebersihan interior secara rutin, aroma pengharum mobil dapat bertahan dan tersebar lebih merata.

3. Hindari Paparan Panas Berlebihan

Paparan sinar matahari langsung atau suhu kabin yang terlalu panas dapat mempengaruhi kualitas aroma pengharum mobil. Dalam beberapa kondisi, aroma dapat lebih cepat berkurang jika pengharum terus-menerus terkena panas berlebih. Menempatkan kendaraan di area teduh jika memungkinkan, dapat membantu menjaga ketahanan aroma lebih lama.

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(Agustina Wulandari )

      
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