China Klaim Luncurkan Komputer Kuantum Dual-Core Pertama di Dunia

JAKARTA – CAS Cold Atom Technology, sebuah perusahaan yang berbasis di Wuhan, China, dan berafiliasi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan China (CAS), meluncurkan apa yang diklaim sebagai komputer kuantum dual-core pertama di dunia. Menurut laporan publikasi milik negara, Science and Technology Daily, sistem yang disebut Hanyuan-2 ini menggabungkan dua susunan atom netral independen di dalam satu mesin seukuran kabinet. Sistem ini memiliki total 200 qubit yang dibangun dari 100 atom rubidium-85 dan 100 atom rubidium-87.

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa inti kembar tersebut dapat berjalan secara paralel untuk membagi beban kerja atau beroperasi dalam konfigurasi "satu utama dan satu tambahan". Dalam mode ini, susunan kedua menangani koreksi kesalahan waktu nyata (real-time error correction), sementara susunan pertama menjalankan komputasi. Ge Guiguo, ahli senior di CAS Cold Atom Technology, mengatakan bahwa sistem ini mewakili momen pertama kalinya prosesor kuantum beralih dari arsitektur single-core ke dual-core.

Dilansir Tom’s Hardware, Hanyuan-2 dibangun berdasarkan teknologi atom netral yang menjebak atom tak bermuatan menggunakan susunan laser untuk mendinginkan dan memanipulasi atom netral individual sebagai qubit. Manajer Umum CAS Cold Atom Technology, Tang Biao, mengatakan mesin tersebut menggunakan desain terintegrasi yang ringkas bergaya kabinet dengan sistem pendingin laser kecil, dengan total konsumsi daya di bawah 7 kilowatt.

Meski demikian, dengan 200 qubit, Hanyuan-2 masih tertinggal jauh dari sistem atom netral terkemuka di Barat. Sebagai perbandingan, Atom Computing telah mendemonstrasikan susunan atom netral 1.180 qubit pada tahun 2023 dan telah bermitra dengan Microsoft untuk menghadirkan qubit logis pada perangkat keras komersial. Sementara itu, QuEra telah mengirimkan mesin yang siap untuk koreksi kesalahan ke Jepang dan mengamankan modal baru lebih dari USD 230 juta hingga tahun 2025.

Kurangnya Metrik dan Tinjauan Sejawat

Poin penting lainnya adalah kedua perusahaan Barat tersebut telah menerbitkan metrik seperti fidelitas gerbang, waktu koherensi, dan data tingkat kesalahan untuk sistem mereka. Sebaliknya, CAS Cold Atom Technology belum mengungkapkan metrik apa pun untuk Hanyuan-2. Tidak ada makalah yang ditinjau oleh rekan sejawat (peer-reviewed) yang menyertai pengumuman tersebut. Sebagaimana yang sering terjadi pada pengumuman serupa dari China, semua laporan berasal dari media yang berafiliasi dengan pemerintah di Beijing.