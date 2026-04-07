Daftar 10 Link Alternatif Pengganti LK21 dan Rebahin

JAKARTA – Pengguna internet di Indonesia tak lagi bisa mengakses situs Layarkaca21 (LK21) dan Rebahin setelah pemerintah menutupnya lantaran melanggar hak cipta serta berpotensi membawa malware. Namun, saat ini sudah banyak platform legal yang bisa digunakan untuk menonton film dan serial dengan subtitle Indonesia.

Berikut 10 link alternatif pengganti LK21 dan Rebahin yang bisa jadi pilihan:

MAXStream

Platform resmi Telkomsel yang menawarkan film, sinetron, dan web series, baik gratis maupun berlangganan. Konten lokal dan internasional tersedia dengan kualitas HD.

https://www.maxstream.id/

WeTV

Populer untuk penggemar drama Asia (Cina, Korea, dll.), dengan subtitle Indonesia. Bisa dinikmati gratis dengan iklan atau berlangganan.

https://wetv.vip/id

Vidio

Menyediakan film bioskop, sinetron, variety show, serta serial populer. Ada paket berbayar dan sebagian konten gratis.

https://www.vidio.com

Vision+

Menggabungkan konten TV nasional, film bioskop, dan serial eksklusif dengan tampilan sederhana dan stabil.

https://www.visionplus.id