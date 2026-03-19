‘Godzilla’ El Nino dan IOD Positif Diprediksi Hantam Indonesia Bulan Depan, Ini Dampaknya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |13:47 WIB
Ilustrasi.
JAKARTA – Indonesia diprediksi akan mengalami apa yang disebut sebagai “Godzilla” El Nino + IOD Positif, yang akan berdampak besar pada cuaca dan iklim dalam beberapa bulan mendatang, demikian diungkap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut penjelasan di akun Instagram resmi BRIN, El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuator. Potensi El Nino variasi kuat (Godzilla) dapat menyebabkan musim kemarau di Indonesia menjadi lebih panjang dan lebih kering.

Model global memprediksi Godzilla El Nino ini akan terjadi pada April 2026, disertai dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif, yang membuat curah hujan di wilayah Indonesia mengalami pengurangan signifikan. Akibatnya, pembentukan awan hujan terkonsentrasi di atas Samudra Pasifik, sehingga wilayah Indonesia mengalami minim awan dan hujan.

Kedua fenomena ini diperkirakan akan terjadi bersamaan selama periode musim kemarau di Indonesia, dari April hingga Oktober 2026.

 

