Daftar Nomor Darurat Penting saat Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Dengan gelombang mudik Lebaran 2026 yang diprediksi mencapai puncak akhir pekan ini, jutaan pemudik di seluruh Indonesia perlu melakukan persiapan yang baik untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman.

Dengan arus mudik diperkirakan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, daftar nomor darurat penting untuk mengantisipasi kecelakaan, kemacetan, atau keadaan darurat medis di perjalanan wajib untuk diketahui. Simpan nomor-nomor ini di ponsel Anda sekarang juga agar perjalanan tetap aman dan lancar.

Nomor Darurat Umum dan Keamanan

Nomor darurat terintegrasi 112 siap melayani berbagai kejadian seperti kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam secara nasional, gratis tanpa pulsa, dan tersedia 24 jam.

Untuk urusan keamanan, hubungi Kepolisian Republik Indonesia di 110 guna laporan kecelakaan lalu lintas, tindak pidana, atau gangguan ketertiban.